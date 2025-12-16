Daftar Bantuan Asing untuk Korban Banjir di Aceh, Mualem: Siapa Saja yang Tolong, Kita Ikhlas Terima

Ringkasan Berita: Pemprov Aceh kembali menerima bantuan dari asing untuk korban bencana banjir dan longsor.

Bantuan itu berasal dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Malaysia, Indonesia, dan Inggris, bernama Upland Resources.

Bantuan diserahkan langsung oleh CEO Upland Resources.

TRIBUNNEWS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kembali menerima bantuan asing untuk korban banjir bandang di wilayahnya.

Pada Senin (15/12/2025), Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di Indonesia, Malaysia, dan Inggris.

Bantuan itu diserahkan secara langsung oleh CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, kepada Mualem di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

"Alhamdulillah, PT kita Upland di UK (Inggris), Indonesia, dan Malaysia dapat mengumpulkan dana sebesar Rp777 juta," kata dia, Senin, dilansir Kompas.com.

Uang yang terkumpul itu digunakan untuk membeli kebutuhan pokok para korban banjir, dari penyedia lokal di Aceh.

Dalam kesempatan yang sama, Mualem memastikan bantuan-bantuan tersebut akan disalurkan ke wilayah paling membutuhkan dan paling parah terdampak bencana.

Wilayah-wilayah itu termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, hingga Takengon dan Langsa.

"Ke mana yang membutuhkan. Yang urgent dan paling teruk (parah) ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Juga ke Takengon dan Beutong, serta Langsa," ungkap Mualem.

Ia menambahkan, Pemprov Aceh membuka lebar pintu bantuan dari siapapun.

"Pada prinsipnya, kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," pungkasnya.

Bantuan dari Upland Resources ini menambah daftar pertolongan asing yang masuk ke Aceh.

Sebelumnya, Mualem juga telah menerima bantuan dari relawan asal Malaysia berupa obat-obatan dan tenaga kesehatan dokter.

"Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, (berupa) dokter dan obat-obatan. Tersalurkan semuanya," kata Mualem, Minggu (7/12/2025) malam, dikutip dari Serambinews.com.

Selain bantuan dari Malaysia, tim khusus dari China juga datang ke Aceh untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban bencana.

Tim khusus dari China yang beranggotakan lima orang itu tiba di Aceh pada Jumat (5/12/2025) malam.