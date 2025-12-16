Polsek Bojongsari Salurkan Bansos Bagi Keluarga Difabel Kurang Mampu di Purbalingga

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan, Polsek Bojongsari kembali menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu yang memiliki anggota penyandang disabilitas di wilayahnya.

Kegiatan penyaluran bantuan berlangsung di Desa Gembong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Senin (15/12/2025). Bantuan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bojongsari AKP Muslimun bersama sejumlah anggota.

Bantuan diberikan kepada keluarga Ahmad Subadi (70) dan istrinya Maelani, yang merawat putri mereka, Beti Setiani (28), seorang penyandang disabilitas. AKP Muslimun menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan secara ekonomi dan fisik,” ujar AKP Muslimun.

Baca juga: Gotong Royong Polri dan Warga, Masjid Terdampak Banjir di Aceh Tamiang Kembali Difungsikan

Ia menjelaskan, bantuan sosial yang disalurkan berupa paket sembako yang berisi beras, telur, mi instan, minyak goreng, gula pasir, teh, kopi, serta sejumlah pakaian layak pakai.

“Kami berharap bantuan yang sudah diberikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ucap AKP Muslimun.

Sementara itu Maelani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Polsek Bojongsari. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarganya.

Rekomendasi Untuk Anda

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dari Polsek Bojongsari. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan keluarga,” tutup Maelani.

Baca juga: Polda Jateng Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Sumatera, Pastikan Distribusi Tepat Sasaran