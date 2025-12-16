Profil Datuk Bolhassan Di, CEO Upland Resources Serahkan Bantuan ke Mualem untuk Korban Banjir Aceh

TRIBUNNEWS.com - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menerima bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan longsor di Tanah Rencong, dari Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam.

Upland Resources adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di Malaysia, Inggris, dan Indonesia.

"Pada prinsipnya, kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," kata Mualem, Senin, dikutip dari laman resmi Pemprov Aceh.

Bantuan sebesar Rp777 juta dari hasil penggalanga dana di tiga negara itu diserahkan langsung oleh CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, kepada Mualem.

"Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 777 juta," ujarnya.

"Kita dibantu oleh tim-tim di sini untuk menyediakan barang-barang lokal dan membantu menyebarkannya ke lokasi-lokasi yang diarahkan langsung oleh Bapak Gubernur," lanjut dia.

Profil Datuk Bolhassan Di

Datuk Bolhassan Di merupakan Chairman sekaligus CEO Upland Resources.

Dikutip dari laman resmi Upland Resources, Datuk Bolhassan adalah lulusan Sekolah Teknik Universitas Sheffield di Inggris.

Ia memulai kariernya di bidang energi pada 1979 di Sarawak Shell.

Selama bekerja di Sarawak Shell, Datuk Bolhassan menangani banyak proyek, termasuk proyek F64 di perairan Sarawak, produksi gas E11 dan F23 di Sarawak, serta proyek-proyek seperti platform produksi minyak lepas pantai St Joseph dan South Furious di perairan Sabah.

Dalam kurun waktu 1987 sampai 1997, ia pernah menjabat sebagai Ketua Otoritas Pelabuhan Miri.

Datuk Bolhassan termasuk pengusaha yang memiliki banyak pengalaman di bidang minyak dan gas bersama Shell di Korea Selatan, Singapura, Laut Utara, dan Belanda.

Di rentang waktu yang hampir bersamaan, Datuk Bolhassan pernah menjadi Dewan Legislatif Negara Bagian Sarawak. Jabatan itu diembannya sejak 1987-2011.

Ia juga pernah menjadi Ketua Komite Akuntabilitas Publik, Asisten Menteri di Departemen Kepala Menteri Sarawak, serta ASisten Menteir di Kementeiran Pembangunan Infrastruktur dan Komunikasi.

Sudah Terima Bantuan Asing Sebelumnya

Sebelumnya, Mualem juga telah menerima bantuan dari relawan asal Malaysia berupa obat-obatan dan tenaga kesehatan dokter.