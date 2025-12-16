Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Profil Datuk Bolhassan Di, CEO Upland Resources Serahkan Bantuan ke Mualem untuk Korban Banjir Aceh

CEO Upland Resources menyerahkan bantuan secara langsung kepada Gubernur Aceh, Mualem.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Sri Juliati
zoom-in Profil Datuk Bolhassan Di, CEO Upland Resources Serahkan Bantuan ke Mualem untuk Korban Banjir Aceh
Kompas.com/Zuhri Noviandi
BANTUAN ASING - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menerima bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan longsor di Tanah Rencong, dari Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam. Bantuan diserahkan langsung oleh CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.com - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menerima bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan longsor di Tanah Rencong, dari Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam.

Upland Resources adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di Malaysia, Inggris, dan Indonesia.

"Pada prinsipnya, kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," kata Mualem, Senin, dikutip dari laman resmi Pemprov Aceh.

Bantuan sebesar Rp777 juta dari hasil penggalanga dana di tiga negara itu diserahkan langsung oleh CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, kepada Mualem.

"Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 777 juta," ujarnya.

"Kita dibantu oleh tim-tim di sini untuk menyediakan barang-barang lokal dan membantu menyebarkannya ke lokasi-lokasi yang diarahkan langsung oleh Bapak Gubernur," lanjut dia.

Baca juga: Menilik Lahan HTI Prabowo di Aceh, Jadi Sorotan di Tengah Banjir, Pernah Disinggung Jokowi

Profil Datuk Bolhassan Di

Rekomendasi Untuk Anda

Datuk Bolhassan Di merupakan Chairman sekaligus CEO Upland Resources.

Dikutip dari laman resmi Upland Resources, Datuk Bolhassan adalah lulusan Sekolah Teknik Universitas Sheffield di Inggris.

Ia memulai kariernya di bidang energi pada 1979 di Sarawak Shell.

Selama bekerja di Sarawak Shell, Datuk Bolhassan menangani banyak proyek, termasuk proyek F64 di perairan Sarawak, produksi gas E11 dan F23 di Sarawak, serta proyek-proyek seperti platform produksi minyak lepas pantai St Joseph dan South Furious di perairan Sabah.

Dalam kurun waktu 1987 sampai 1997, ia pernah menjabat sebagai Ketua Otoritas Pelabuhan Miri.

Datuk Bolhassan termasuk pengusaha yang memiliki banyak pengalaman di bidang minyak dan gas bersama Shell di Korea Selatan, Singapura, Laut Utara, dan Belanda.

Di rentang waktu yang hampir bersamaan, Datuk Bolhassan pernah menjadi Dewan Legislatif Negara Bagian Sarawak. Jabatan itu diembannya sejak 1987-2011.

Ia juga pernah menjadi Ketua Komite Akuntabilitas Publik, Asisten Menteri di Departemen Kepala Menteri Sarawak, serta ASisten Menteir di Kementeiran Pembangunan Infrastruktur dan Komunikasi.

Sudah Terima Bantuan Asing Sebelumnya

Sebelumnya, Mualem juga telah menerima bantuan dari relawan asal  Malaysia berupa obat-obatan dan tenaga kesehatan dokter.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Halaman 1/2
12
Tags:
Datuk Bolhassan Di
CEO
Upland Resources
Muzakir Manaf
Mualem
Aceh
korban banjir
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

PLN Berupaya Maksimal Pulihkan Listrik di Aceh, DPR Minta Masyarakat Diminta Bersabar

PLN Berupaya Maksimal Pulihkan Listrik di Aceh, DPR Minta Masyarakat Diminta Bersabar

Daftar Bantuan Asing untuk Korban Banjir di Aceh, Mualem: Siapa Saja yang Tolong, Kita Ikhlas Terima

Daftar Bantuan Asing untuk Korban Banjir di Aceh, Mualem: Siapa Saja yang Tolong, Kita Ikhlas Terima

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas