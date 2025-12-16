Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: 7 Kasus Mutilasi di Indonesia, Potongan Tubuh Disimpan di Freezer 1 Tahun

Sederet kasus mutilasi terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Tiga di antaranya terjadi di Jawa Timur.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Kaleidoskop 2025: 7 Kasus Mutilasi di Indonesia, Potongan Tubuh Disimpan di Freezer 1 Tahun
Kolase Tribunnews.com
KALEIDOSKOP 2025 - Sederet kasus mutilasi terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Tiga di antaranya terjadi di Jawa Timur. 

Ringkasan Berita:
  • Sederet kasus mutilasi terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025.
  • Tiga di antaranya terjadi di Jawa Timur.
  • Termasuk kasus anak-ayah bunuh dan mutilasi ibu serta balita di Cianjur, Jawa Barat.

 

TRIBUNNEWS.COM - Sederet kasus mutilasi terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025.

Setidaknya telah terjadi tujuh kasus pembunuhan disertai mutilasi sepanjang tahun ini.

Tiga kasus terjadi di Jawa Timur yakni Jombang, Ngawi, dan Mojokerto.

Kasus mutilasi juga terjadi di Banten, Jawa Barat, dan Sumatra Barat.

Di Cianjur, Jawa Barat, anak bersama sang ayah membunuh dan memutilasi ibu dan balita.

Rekomendasi Untuk Anda

Berikut rangkuman 7 kasus mutilasi sepanjang 2025:

1. Mutilasi di Ngawi, Jawa Timur (Januari)

Korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur bernama Uswatun Khasanah (29), sedangkan pelakunya adalah Rohmad Tri Hartanto alias Antok (33).

Antok mengaku sebagai suami siri korban.

Kasus mutilasi ini terungkap setelah jasad Uswatun ditemukan dalam koper merah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, 23 Januari 2025.

Potongan tubuh korban ditemukan terpisah. Kepala di Trenggalek dan kaki ditemukan di Ponorogo.

Pelaku telah merencanakan pembunuhan itu jauh hari.

Peristiwa sadis itu terjadi di sebuah hotel di Kediri pada 19 Januari 2025.

Di hotel itu, keduanya sempat terlibat cekckok mulut, pelaku kemudian mencekik korban hingga tewas.

Namun, Antok merasa bingung setelah menghabisi nyawa Uswatun. Ia kemudian memutilasi jasad korban menggunakan pisau dapur yang dibeli di minimarket dekat hotel.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Halaman 1/4
1234
Tags:
Kaleidoskop 2025
Kasus Mutilasi
potongan tubuh
Uswatun Khasanah
Mojokerto
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas