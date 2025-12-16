Kaleidoskop 2025: 7 Kasus Mutilasi di Indonesia, Potongan Tubuh Disimpan di Freezer 1 Tahun

Ringkasan Berita: Sederet kasus mutilasi terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025.

Tiga di antaranya terjadi di Jawa Timur.

Termasuk kasus anak-ayah bunuh dan mutilasi ibu serta balita di Cianjur, Jawa Barat.

Setidaknya telah terjadi tujuh kasus pembunuhan disertai mutilasi sepanjang tahun ini.

Tiga kasus terjadi di Jawa Timur yakni Jombang, Ngawi, dan Mojokerto.

Kasus mutilasi juga terjadi di Banten, Jawa Barat, dan Sumatra Barat.

Di Cianjur, Jawa Barat, anak bersama sang ayah membunuh dan memutilasi ibu dan balita.

Berikut rangkuman 7 kasus mutilasi sepanjang 2025:

1. Mutilasi di Ngawi, Jawa Timur (Januari)

Korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur bernama Uswatun Khasanah (29), sedangkan pelakunya adalah Rohmad Tri Hartanto alias Antok (33).

Antok mengaku sebagai suami siri korban.

Kasus mutilasi ini terungkap setelah jasad Uswatun ditemukan dalam koper merah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, 23 Januari 2025.

Potongan tubuh korban ditemukan terpisah. Kepala di Trenggalek dan kaki ditemukan di Ponorogo.

Pelaku telah merencanakan pembunuhan itu jauh hari.

Peristiwa sadis itu terjadi di sebuah hotel di Kediri pada 19 Januari 2025.

Di hotel itu, keduanya sempat terlibat cekckok mulut, pelaku kemudian mencekik korban hingga tewas.

Namun, Antok merasa bingung setelah menghabisi nyawa Uswatun. Ia kemudian memutilasi jasad korban menggunakan pisau dapur yang dibeli di minimarket dekat hotel.