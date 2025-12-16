Kaleidoskop 2025: 5 Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis di Indonesia, Ajudan Kapolri Lakukan Intimidasi

Ringkasan Berita: Sepanjang 2025, sejumlah jurnalis Indonesia menghadapi kekerasan dan intimidasi saat meliput demonstrasi maupun agenda pejabat.

Kasus kekerasan melibatkan polisi, ajudan pejabat, pekerja perusahaan, hingga oknum organisasi masyarakat.

Serangan terhadap jurnalis mencakup penganiayaan fisik, ancaman, penyekapan, hingga teror bom molotov.

TRIBUNNEWS.COM - Sepanjang tahun 2025 ini, telah terjadi sejumlah aksi kekerasan maupun intimidasi terhadap jurnalis di Indonesia.

Jurnalis merupakan orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita di media massa cetak, elektronik, maupun televisi.

Kasus intimidasi maupun kekerasan terhadap jurnalis kebanyakan terjadi saat wartawan tengah meliput demonstrasi.

Namun, ada juga kasus yang terjadi saat sejumlah jurnalis tengah meliput kunjungan pejabat tinggi.

Berikut 5 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang terjadi sepanjang 2025

1. Jurnalis Dianiaya saat Meliput Demo Revisi UU TNI di Kota Sukabumi

Pada 24 Maret 2025 lalu, Andri Somantri, Jurnalis dari VisiNews mendapatkan intimidasi saat meliput revisi UU TNI di Depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Saat itu, ia tengah meliput demo yang berakhir dengan ricuh.

Saat situasi demo tak terkendali, Andri Somantri sempat ditarik dari belakang dan dianiaya oleh polisi.

Aksi penganiayaan tersebut berakhir setelah dilerai oleh jurnalis lainnya dan polisi yang mengenali Andri.

"Saya tuh sedang mengambil gambar di tengah kekacauan kan, tengah chaos saat ada salah satu massa yang sedang diamankan oleh polisi,"

"Di tengah kekacauan itu tahu-tahu dari belakang ada yang narik," ujar Andri.

Ia mendapatkan luka memar di leher bagian bawahnya.

"Nariknya itu dia narik leher pertama, tapi kena sama ID Card sampai putus ID Card saya," ujarnya kepada TribunJabar.id.

Menurutnya, ketika polisi sudah menyadari bahwa yang ditarik adalah wartawan, maka mereka harus langsung meminta maaf.

"Kalaupun polisi kalau mengamankan demo seperti itu harus melihat lah mana wartawan, mana massa,"

"Jangan ketika chaos ini terjadi kekacauan, siapapun jadi kena."