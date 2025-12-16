Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Dampak Banjir dan Longsor, Kementan Siap Rehabilitasi Lahan Pertanian di Sumut

Kementan akan segera merehabilitasi lahan pertanian hortikultura di Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Editor: Content Writer
Dampak Banjir dan Longsor, Kementan Siap Rehabilitasi Lahan Pertanian di Sumut
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sumut / Munawar Harahap
REHABILITASI LAHAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah virtual Kemendagri dari Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (15/12/2025). Rapat tersebut dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri pejabat tinggi kementerian dan lembaga antara lain Direktur Kewaspadaan Pangan Bappenas, Nita Yulianis, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Kementan M. Agung Sanusi, Satgas Pangan Polri, perwakilan Bulog, Mabes TNI dan pejabat lainnya. 

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai langkah pemulihan pascabencana, Kementerian Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi lahan pertanian hortikultura di Sumatera Utara yang terdampak banjir dan longsor. Rehabilitasi tersebut diprioritaskan pada kebun cabai mengingat dampak kerusakan yang tergolong signifikan.

Tercatat sekitar 436,99 hektare tanaman cabai di Sumut terdampak bencana dan akan direhabilitasi, disertai sebagian kecil lahan sayuran. Untuk mendukung program tersebut, Kementan menyiapkan lebih dari 1.800 saset bibit cabai, sekaligus membantu pengolahan lahan pertanian.

“Kami bergerak cepat terutama untuk lokasi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk cabai, total sekitar 440 hektare (Sumut 436,99 hektare dan Sumbar 3,04 hektare) InsyaAllah, minggu ini sudah clear semuanya,” kata Direktur Sayur dan Tanaman Obat Kementan, M Agung Sanusi, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Jakarta, Senin (15/12/2025).

Baca juga: Kementan Genjot Modernisasi Hortikultura di Lahan Kering Lewat Proyek HDDAP

Wakil Gubernur Sumut Surya memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan memberikan dukungan penuh terhadap rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana. Ia berharap langkah ini dapat menekan potensi lonjakan harga pangan, mengingat Sumut masih berstatus daerah bencana.

“Kita akan memberikan dukungan penuh terhadap rehabilitasi lahan hortikultura. Mudah-mudahan melalui kerja sama seluruh pihak, kenaikan harga komoditas di Sumut bisa kita redam,” ujar Surya, yang mengikuti rakor secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah terus bekerja keras dalam menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas yang mengalami kenaikan signifikan.

Di Sumut, kenaikan harga cabai paling tajam pada minggu kedua Desember terjadi di Kabupaten Nias. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga cabai di daerah tersebut meningkat 119,37 persen dibandingkan minggu kedua November.

Selain Nias, kenaikan harga cabai merah juga terjadi di Nias Utara (43,55 persen), Padanglawas Utara (36,21%), Padanglawas (30,62%), Tapanuli Selatan (26,63%), Simalungun (26,05%), dan Langkat (23,28%). Kenaikan serupa juga tercatat di Kabupaten Batubara, Mandailingnatal, Tebingtinggi, dan Samosir. (*)

Baca juga: Kementan Kirim 44 Ribu Ton Beras ke Daerah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Berita Terkini
