Lima Tokoh OPM/KKB Kembali ke Pangkuan NKRI, Pemerintah Daerah Sambut Rekonsiliasi

Kelima tokoh yang kembali ke NKRI sebelumnya terlibat dalam berbagai aktivitas gangguan keamanan bersenja di wilayah Kabupaten Intan.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Lima Tokoh OPM/KKB Kembali ke Pangkuan NKRI, Pemerintah Daerah Sambut Rekonsiliasi
HO/IST
KEMBALI KE NKRI - Lima tokoh OPM/KKB di Intan Jaya resmi menyatakan ikrar kembali ke NKRI dalam kegiatan yang digelar di Kantor Bupati Intan Jaya, Distrik Sugapa, disaksikan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat keamanan. Mereka di antaranya Ferry Japugau alias Fransiskus Japugau, Yusak Kum, Vabianus Sani, Yanuarius Sani, dan Yupianus Bilambani. 

Ringkasan Berita:
  • Lima tokoh OPM/KKB di Intan Jaya resmi menyatakan ikrar kembali ke NKRI dalam kegiatan yang digelar di Kantor Bupati Intan Jaya, Distrik Sugapa.
  • Pemerintah daerah menyambut rekonsiliasi ini sebagai hasil kerja bersama lintas pihak, termasuk pemerintah pusat, aparat keamanan, dan tokoh adat.
  • Ikrar ini diharapkan memperkuat stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan di Intan Jaya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima tokoh Organisasi Papua Merdeka/Kelompok Kriminal Bersenjata (OPM/KKB) menyatakan ikrar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan ikrar kembali ke NKRI tersebut berlangsung di Kantor Bupati Intan Jaya, Distrik Sugapa, Selasa (16/12/2025).

Mereka di antaranya Ferry Japugau alias Fransiskus Japugau, Yusak Kum, Vabianus Sani, Yanuarius Sani, dan Yupianus Bilambani.

Kelima tokoh yang kembali ke NKRI sebelumnya terlibat dalam berbagai aktivitas gangguan keamanan bersenjata oleh kelompok bersenjata di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Pemerintah daerah menyambut positif upaya rekonsiliasi dan pemulihan keamanan di Kabupaten Intan Jaya.

Prosesi ikrar dihadiri oleh unsur tokoh adat, tokoh agama, serta jajaran aparat leamanan yang bertugas di wilayah tersebut.

Bupati Intan Jaya Aner Maisini dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses rekonsiliasi ini. 

"Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan tokoh adat," ucapnya.

Pemerintah daerah juga menyatakan penerimaan yang terbuka bagi warga yang kembali, dengan harapan mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan moral, para tokoh yang kembali menerima cinderamata berupa kitab suci dari perwakilan pemerintah provinsi. 

Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai simbol harapan baru bagi terciptanya situasi yang lebih aman dan harmonis di Intan Jaya.

Proses ikrar ini merupakan hasil komunikasi intensif antara perwakilan pemerintah pusat, tokoh adat, dan pemerintah daerah. 

Kepala Suku Paulus Japugau berperan penting dalam menjembatani proses tersebut, bersama Bupati Intan Jaya dan Ketua Tim Penanganan Konflik Intan Jaya.

"Dengan ikrar ini, mereka menyatakan komitmen untuk meninggalkan aktivitas tersebut dan kembali menjalani kehidupan sebagai bagian dari masyarakat," ujarnya.

Rekonsiliasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat stabilitas keamanan serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya. 

Baca juga: Dorong Kualitas Pendidikan, Satgas Damai Cartenz Bagikan Buku dan Mengajar Siswa Intan Jaya

Selain itu, hal ini dapat memberikan contoh kepada warga lainnya yang saat ini masih terpengaruh oleh kelompok bersenjata.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Organisasi Papua Merdeka
Kelompok Kriminal Bersenjata
Kabupaten Intan Jaya
NKRI
Papua Tengah
