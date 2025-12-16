Jumlah Korban Tewas 1.053 Orang dan 700 Hilang, Sumatera Butuh Dukungan Kemanusiaan

Ringkasan Berita: Cuaca ekstrem awal Desember 2025 memicu banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera, menewaskan lebih dari 1.000 orang serta merusak ribuan rumah dan infrastruktur.

BNPB mencatat ribuan warga mengungsi dengan kebutuhan mendesak akan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Di tengah krisis, berbagai pihak menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cuaca ekstrem yang melanda Pulau Sumatera sejak awal Desember 2025 berubah menjadi tragedi kemanusiaan besar.

Hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah, merusak infrastruktur, memutus akses jalan, serta menelan ribuan korban jiwa.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem menjadi pemicu utama bencana beruntun tersebut.

Kondisi geografis dan kerentanan lingkungan memperparah dampak, terutama di wilayah padat permukiman dan daerah aliran sungai.

Bencana ini menyebabkan ribuan rumah rusak dan hanyut terbawa arus. Banyak keluarga terpencar dan terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi darurat.

Banjir bandang susulan di beberapa kabupaten semakin memperburuk keadaan, sementara kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, serta tempat berlindung masih sangat mendesak di berbagai titik terdampak.

Update per 16 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.053 orang meninggal dunia, 200 orang dinyatakan hilang, dan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka.

Selain korban jiwa, kerugian ekonomi akibat rusaknya permukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur vital ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Di tengah duka dan keterbatasan, solidaritas dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir.

Sejumlah pihak bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan guna meringankan beban warga terdampak dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

Salah satu dukungan kemanusiaan disalurkan oleh BRI Ventures, yang berpartisipasi dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera.

Pelaksana Tugas Direktur Utama BRI Ventures, Markus L Rahardja mengatakan, bantuan tahap pertama disalurkan pada 12 Desember 2025 di Sibolga, Sumatera Utara, wilayah yang dapat ditempuh sekitar 15 jam perjalanan darat dari Medan.

Tahap penyaluran berikutnya direncanakan menjangkau Aceh Tamiang, yang berjarak sekitar lima jam perjalanan dari Medan. Bantuan disalurkan melalui Yayasan Baitul Maal Brilian (YBM Brilian).

"Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya, serta paket perlengkapan darurat (survival kits) yang berisi kebutuhan sehari-hari, termasuk pakaian dan perlengkapan ibadah," kata Markus dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Bantuan ini ditujukan untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.