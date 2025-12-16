Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Prakiraan Cuaca

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Rabu 17 Desember 2025: Bali Waspada Angin Kencang

Inilah rilisan potensi cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia pada hari Minggu (14/12/2025). Waspada angin kencang

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Rabu 17 Desember 2025: Bali Waspada Angin Kencang
TRIBUNNEWS.COM/MUHAMMAD RENALD SHIFTANTO
PRAKIRAAN CUACA - Ilustrasi hujan lebat. Inilah rilisan potensi cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia pada hari Minggu (14/12/2025). Waspada angin kencang 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis potensi cuaca ektrem yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia untuk Rabu (17/12/2025).

Melalui laman bmkg.go.id, sejumlah wilayah berpotensi diterpa hujan lebat dengan angin kencang.

Wilayah tersebut di antaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Bali.

Baca juga: Siklon Tropis Bakung dan Bibit Siklon Aktif, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem hingga 22 Desember 2025

Potensi cuaca ekstrem

Lebih lengkapnya, berikut potensi cuaca ekstrem untuk seluruh wilayah Indonesia, Rabu (17/12/2025):

- Aceh: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Sumatera Utara: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Riau: Hujan Lebat-Sangat Lebat

Rekomendasi Untuk Anda

- Bengkulu: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Lampung: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang

- Riau: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Kep. Bangka Belitung: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Banten: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang

- Jawa Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang

- Jawa Tengah: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang

- Jawa Timur: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang

- Bali: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang

- Maluku: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Nusa Tenggara Timur: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Papua Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Papua Pegunungan: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Papua Selatan: Hujan Lebat-Sangat Lebat

(Tribunnews.com, Renald)

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Tags:
Prakiraan Cuaca
Peringatan Dini Cuaca BMKG
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
BMKG
cuaca ekstrem
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas