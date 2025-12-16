Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Rabu 17 Desember 2025: Bali Waspada Angin Kencang
Inilah rilisan potensi cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia pada hari Minggu (14/12/2025). Waspada angin kencang
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Bobby Wiratama
TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis potensi cuaca ektrem yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia untuk Rabu (17/12/2025).
Melalui laman bmkg.go.id, sejumlah wilayah berpotensi diterpa hujan lebat dengan angin kencang.
Wilayah tersebut di antaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Bali.
Potensi cuaca ekstrem
Lebih lengkapnya, berikut potensi cuaca ekstrem untuk seluruh wilayah Indonesia, Rabu (17/12/2025):
- Aceh: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Sumatera Utara: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Riau: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Bengkulu: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Lampung: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang
- Kep. Bangka Belitung: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Banten: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang
- Jawa Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang
- Jawa Tengah: Hujan Lebat-Sangat Lebat, Angin Kencang
- Jawa Timur: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang
- Bali: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang
- Maluku: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Nusa Tenggara Timur: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Papua Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Papua Pegunungan: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Papua Selatan: Hujan Lebat-Sangat Lebat
(Tribunnews.com, Renald)
