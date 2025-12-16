Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Menembus Isolasi Bencana, 7 Ton Bantuan Masyarakat Indonesia Tiba di Aceh Lewat Jalur Udara

Sinergi lintas pihak ini memastikan distribusi bantuan dapat dilakukan secara aman, cepat, dan tepat sasaran

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fransiskus A.P
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Menembus Isolasi Bencana, 7 Ton Bantuan Masyarakat Indonesia Tiba di Aceh Lewat Jalur Udara
Tribunnews.com/HO
BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA - Bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir bandang di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah melalui jalur udara, Minggu (15/12/2025). (IST) 
Ringkasan Berita:
  • Human Initiative  (HI) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir bandang di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah
  • Sinergi lintas pihak ini memastikan distribusi bantuan dapat dilakukan secara aman, cepat, dan tepat sasaran
  • Penyaluran melalui jalur udara menjadi langkah strategis dalam kondisi darurat
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga kemanusiaan global Human Initiative  (HI) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir bandang di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah melalui jalur udara, Minggu (15/12/2025).

Pengiriman dilakukan sebagai respons cepat atas terputusnya akses jalur darat yang menyebabkan sejumlah wilayah terisolir dan sulit dijangkau.

"Bantuan diberangkatkan menggunakan pesawat dari Lanud Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, menuju Lanud Rembele, melalui kolaborasi erat antara Human Initiative, BNPVP Operation Human Initiative, Romi Ardiansyah, Selasa (16/12/2025).

Sinergi lintas pihak ini memastikan distribusi bantuan dapat dilakukan secara aman, cepat, dan tepat sasaran.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa 750 paket sembako dengan total berat mencapai 7 ton. Seluruh bantuan dikemas dalam 96 container box untuk memastikan barang tiba dalam kondisi baik.

Pengemasan yang rapi dan aman ini merupakan wujud komitmen Human Initiative dalam memartabatkan penerima manfaat serta menjaga kualitas bantuan hingga ke tangan masyarakat.

Baca juga: Jumlah Korban Tewas 1.053 Orang dan 700 Hilang, Sumatera Butuh Dukungan Kemanusiaan

Setibanya di Bandara Rembele, Takengon, bantuan diterima oleh Relawan Human Initiative untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat terdampak, khususnya di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah yang masih mengalami keterbatasan akses akibat bencana.

Rekomendasi Untuk Anda

VP Operation Human Initiative, Romi Ardiansyah, menyampaikan bahwa penyaluran melalui jalur udara menjadi langkah strategis dalam kondisi darurat.

“Pengiriman bantuan melalui jalur udara ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat yang terisolir tetap mendapatkan bantuan secara cepat dan layak. Kami berkomitmen untuk menghadirkan bantuan yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga dikemas dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat penerima manfaat. Terima kasih atas kolaborasi BNPB–BPBA dan TNI yang memungkinkan misi kemanusiaan ini berjalan dengan lancar,” ujar Romi.

Human Initiative terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan proses distribusi berjalan optimal serta menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. 

 

 

 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Human Initiative
isolasi bencana
jalur udara
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Banjir Sumatera dan Kejujuran Negara Membaca Kenyataan

Banjir Sumatera dan Kejujuran Negara Membaca Kenyataan

Pemerintah Beri Relaksasi KUR Bagi Debitur Terdampak Banjir Bandang Sumatera hingga 3 Tahun

Pemerintah Beri Relaksasi KUR Bagi Debitur Terdampak Banjir Bandang Sumatera hingga 3 Tahun

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas