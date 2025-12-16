Setelah Depok hingga Deli Serdang, Komunitas Eks Aktivis 98 Salurkan Tali Kasih Natal di Sulut

Ringkasan Berita: Komunitas eks aktivis 98 menyalurkan 5.000 paket Tali Kasih Natal di Sulawesi Utara.

Pembagian sembako dilakukan di Manado, Bitung, Amurang, dan Langowan dengan mitra BUMN.

Selain Natal, 98 Resolution Network juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Sumatra.

TRIBUNNEWS.COM - Setelah membagikan paket sembako sebagai wujud Tali Kasih Natal pada warga Nasrani di Depok (Jawa Barat), Tangerang dan Tangerang Selatan (Banten), serta Deli Serdang (Sumatra Utara), komunitas 98 Resolution Network (98 RN) yang berisikan eks aktivis 1998 melanjutkan aksinya di Sulawesi Utara.

Total 5.000 paket sembako akan dibagikan dalam kegiatan bertajuk Gotong Royong Warga Peduli Warga di Sulut.

Juru bicara 98 Resolution Network, David Herson mengungkapkan paket sembako dibagikan di Kota Manado sebanyak 1.000 paket, Kota Bitung 1.000 paket, Amurang (Minahasa Selatan) 1.000 paket, dan Langowan (Minahasa) 2.000 paket.

Ia menekankan program ini tidak sekadar pembagian bantuan, melainkan bentuk konkret solidaritas sosial lintas latar belakang.

“Program Tali Kasih Natal ini adalah wujud kehadiran negara dan kepedulian warga terhadap sesama. Kami memastikan bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran, khususnya dalam menyambut Natal,” tegas David Herson, Selasa, melalui keterangan tertulis.

Dijelaskannya, hari ini pembagian dilaksanakan di Kota Manado dengan bekerja sama dengan PT Hutama Karya. Sedangkan pembagian di Kota Bitung bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Sementara di Amurang akan dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025) bersama BRI, dan di Langowan, Minahasa pada Sabtu akan dilakukan pembagian paket Bantuan Presiden (Banpres).

Perwakilan 98 Resolution Network untuk pembagian wilayah Amurang dan Langowan, Michael F. Umbas, menekankan pentingnya menjaga nilai gotong royong sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Utara.

“Gotong royong adalah identitas kita. Bantuan ini bukan hanya soal paket sembako, tetapi tentang menjaga harapan, martabat, dan kebersamaan warga. Natal harus menjadi momentum saling menguatkan, bukan sekadar seremoni,” ujarnya.

Menurutnya, di tengah bencana alam yang melanda Sumatra dan sejumlah wilayah lain di Indonesia, solidaritas sosial menjadi kekuatan utama.

Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Sumatra

Komunitas eks aktivis 98 juga menggalang bantuan kemanusiaan tahap pertama kepada korban terdampak banjir di Pulau Sumatra.

Anggota 98 Resolution Network, Jhohannes Marbun mengatakan tahap pertama disalurkan pada Selasa (16/12/2025) melalui Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) senilai Rp 98.000.000.

"Bantuan akan didistribusikan ke tiga daerah bencana, Aceh , Sumut, dan Sumbar, mencakup kebutuhan medis dan obat-obatan, logistik dasar, serta dukungan kemanusiaan penting lainnya," ungkapnya.

Ia mengatakan hal ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan pascabencana dan memberikan dukungan bagi korban yang terdampak.