Banjir Bandang di Sumatera

Aksi Kemanusiaan, AMPI Bergerak Bantu Korban Bencana di Sumatera, Sumbang Rp 250 Juta

AMPI galang donasi Rp250 juta dari 38 DPD dan 14 DPLN untuk korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Aksi Kemanusiaan, AMPI Bergerak Bantu Korban Bencana di Sumatera, Sumbang Rp 250 Juta
ist
JERRY SAMBUAGA - AMPI galang donasi Rp250 juta dari 38 DPD dan 14 DPLN untuk korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. 
Ringkasan Berita:
  • Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menggalang solidaritas dengan mengumpulkan donasi Rp250 juta dari 38 DPD di seluruh Indonesia dan 14 DPLN di lima benua. 
  • Bantuan ini disalurkan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 
  • Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menegaskan aksi ini sebagai wujud kepedulian kader AMPI terhadap masyarakat terdampak bencana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai bentuk solidaritas dan aksi kemanusiaan kepada para korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menggalang donasi bantuan dari 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMPI seluruh Indonesia serta 14 Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) di lima benua seluruh dunia melalui daring dan off-line dan terkumpul sejumlah Rp 250 juta. 

Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan bantuan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak dan menjadi korban bencana terkhusus para pengurus, kader dan simpatisan AMPI di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Bantuan yang dikumpulkan oleh DPP AMPI ini didapat dari donasi seluruh 38 DPD seluruh Indonesia dan 14 DPLN sebesar Rp 250 juta. Kita akan serahkan langsung donasi bantuan ini kepada AMPI Aceh, AMPI Sumatera Utara, dan AMPI Sumatera Barat. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di lokasi bencana," ujar Jerry dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Selasa (16/12).

AMPI merukapan organisasi kemasyarakatan yang merupakan underbow Partai Golkar.

Sebagai salah satu ormas tertua di Indonesia, AMPI melalui ribuan kadernya di seluruh Indonesia kerap turun langsung membantu korban bencana alam.

Jerry mengatakan AMPI telah mengumpulkan donasi selama tujuh hari dari partisipasi seluruh pengurus DPP, DPD, dan DPLN AMPI

"Dengan penggalangan donasi ini, AMPI berharap sumbangan tersebut bermanfaat guna meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. AMPI juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan agar kondisi wilayah dan masyarakat yang terdampak segera pulih," ujarnya. 

Didampingi Sekjen DPP AMPI Robi Anugrah Marpaung, Bendahara Umum DPP AMPI Kevin Tandra, Wakil Ketua Umum DPP AMPI Gaya Kartasasmita, Wakil Ketua Umum DPP AMPI  Steven Risakotta, serta Ketua AMPI Rescue Corp (ARC) Gary Haley beserta segenap pengurus DPP AMPI, Jerry juga menyatakan terima kasihnya kepada seluruh pengurus DPP, DPD dan DPLN yang telah memberikan bantuan.

"Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh seluruh pengurus DPP, DPD dan DPLN melalui para ketuanya. Ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas dari seluruh kader AMPI untuk saling membantu dan menguatkan saudara-saudara kita yang terkena bencana. Doa kami dari AMPI untuk masyarakat dan saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar," tutup Jerry.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
banjir
longsor
AMPI
banjir bandang
Sumatera
Tribunnews
Ikuti kami di

