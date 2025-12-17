Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Ratusan Anak Korban Banjir di Aceh Tamiang Jalani Trauma Healing

PTPN IV PalmCo hadirkan trauma healing bagi anak-anak korban banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Penulis: Erik S
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Ratusan Anak Korban Banjir di Aceh Tamiang Jalani Trauma Healing
(ho/LAP)
PTPN IV PalmCo menghadirkan program trauma healing di Afdeling I Kebun Pulau Tiga, yang saat ini tinggal 874 jiwa terdiri dari 679 orang dewasa dan 195 anak-anak. 

Ringkasan Berita:
  • Ratusan anak-anak di Afdeling I Kebun Pulau Tiga Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan trauma healing.
  • Anak-anak diajak merasakan rasa aman dan kebahagiaan melalui rangkaian kegiatan Trauma Healing seperti sharing and reflective circle, healing dance, permainan interaktif, dan mewarnai.
  • Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, melaporkan pengungsi banjir di wilayah tersebut mencapai 208.163 jiwa

TRIBUNNEWS.COM, KARANG BARU -  Selain bantuan materi, dukungan psikologis kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor sangat perlu.

Trauma healing diberikan kepada korban khususnya anak-anak yang harus tinggal di pengungsian.

PTPN IV PalmCo menghadirkan program trauma healing di Afdeling I Kebun Pulau Tiga, yang saat ini tinggal 874 jiwa terdiri dari 679 orang dewasa dan 195 anak-anak.

Di tengah keterbatasan dan kelelahan akibat banjir, anak-anak diajak kembali merasakan rasa aman dan kebahagiaan melalui rangkaian kegiatan Trauma Healing seperti sharing and reflective circle, healing dance, permainan interaktif, dan mewarnai.

Setiap kegiatan dirancang bukan sekadar hiburan, melainkan sebagai pelukan emosional agar anak-anak perlahan bangkit dari trauma dan kembali tersenyum, Sabtu (13/12/2025). 

Hilda Savitri, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTPN IV PalmCo, menyampaikan bahwa  trauma healing menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana.

“Kami ingin anak-anak kembali ceria. Ketika mereka bisa tertawa dan bermain, itu adalah tanda bahwa proses pemulihan sedang berjalan,” kata Hilda dalam keteranganya, Selasa (16/12/2025). 

Baca juga: Bela Prabowo yang Klaim Banjir Sumatra Belum Butuh Bantuan Asing, Politisi PAN: Kepemimpinan Kuat

Program Pemulihan 

Pendampingan yang dilakukan disambut hangat oleh para orangtua pengungsi. Seorang warga, Ratna Sari, mengungkapkan rasa harunya melihat perubahan pada anak-anak setelah mengikuti kegiatan  trauma healing.

“Anak-anak sudah kembali senang. Setelah berhari-hari terjebak banjir, mereka akhirnya bisa bermain lagi, bercanda dengan kakak-kakak Srikandi, dan merasakan makan daging kembali. Beban kami sebagai orang tua juga terasa lebih ringan,” tuturnya. 

Keceriaan juga terpancar dari wajah anak-anak. Nazla, salah seorang anak, menceritakan bahwa suasana kini terasa lebih aman dan menyenangkan.

“Sekarang kami bisa main lagi. Kakak-kakaknya baik, ada mainan dan snack, jadi kami senang,” katanya dengan senyum polos. 

Afdeling I Kebun Pulau Tiga, PTPN IV Regional VI, menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir. Kawasan ini saat ini difungsikan sebagai lokasi pengungsian bagi karyawan dan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi pusat kegiatan kemanusiaan dan pemulihan yang melibatkan berbagai pihak. 

PalmCo juga menghadirkan layanan kesehatan bagi para pengungsi. 

Tim medis diterjunkan untuk memastikan kondisi kesehatan anak-anak dan orang tua tetap terjaga  selama berada di lokasi pengungsian. 

dr. Mahayeni Tarigan, Kadiv Sekretariat Perusahaan PT SPMN, menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
banjir
Aceh Tamiang
Aceh
trauma healing
