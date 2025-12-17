Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kasus Pembunuhan Sopir Taksi Online di Medan, Ayah-Anak Dijatuhi Hukuman Penjara Seumur Hidup

PN Medan vonis seumur hidup ayah-anak pelaku pembunuhan sopir taksi online Michael Frederik Pakpahan.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Kasus Pembunuhan Sopir Taksi Online di Medan, Ayah-Anak Dijatuhi Hukuman Penjara Seumur Hidup
Pexels.com
HUKUMAN PENJARA - Ayah dan anak terdakwa kasus pembunuhan sopir taksi online di Medan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 

Ringkasan Berita:
Majelis Hakim PN Medan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Kasranik dan Agung Pradana atas pembunuhan berencana sopir taksi online.

TRIBUNNEWS.COM - Kasus pembunuhan sopir taksi online di Medan, Sumatera Utara berakhir dengan vonis berat. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa ayah, Kasranik dan anak, Agung Pradana yang terbukti bersalah menghabisi nyawa korban Michael Frederik Pakpahan.

Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Zulfikar, dalam amar putusan yang dibacakan di Ruang Sidang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (16/12/2025). 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranik dan terdakwa Agung Pradana dengan pidana penjara seumur hidup," ucap Ketua Majelis Hakim, Zulfikar, dalam amar putusan yang dibacakan di Ruang Sidang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (16/12/2025). 

Baca juga: Kaleidoskop 2025 - 6 Kasus Pembunuhan Berakhir Vonis Mati: Kopda Bazarsah & Penikam Jemaah Subuh

Kasus Pembunuhan Sopir Taksi Online di Medan

Pembunuhan berawal pada Rabu (2/4/2025) lalu.

Saat itu, Agung bertemu Kasranik di sebuah warung kopi bercerita dan merencanakan pencurian mobil milik orang lain yang akan digunakan untuk menjadi angkutan travel.

Setelah itu, mereka sepakat kembali bertemu pada Minggu (6/4/2025). Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka bertemu di Jalan Pinang Baris Medan

Dalam pertemuan tersebut, Kasranik membawa palu dan goni besar untuk membungkus mayat Michael, sedangkan Agung membawa sarung untuk membekap Michael.

Kemudian Agung memesan taksi online melalui aplikasi Indriver menggunakan handphone Kasranik.

 Sekitar pukul 00.00 WIB, taksi online mobil Toyota Rush warna hitam yang dikendarai Michael tiba.

Para terdakwa pun masuk ke dalam mobil tersebut dengan posisi Kasranik di samping Michael dan Agung duduk di belakang Michael. Michael membawa mobil berjalan ke arah Tanjung Anom. 

Namun, saat tiba di Gang Wakaf II, Jalan Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Agung tiba-tiba meminta berhenti dengan alasan menunggu teman sambil berpura-pura menelepon.

Alih-alih temannya datang, Agung malah menjerat leher Michael dari belakang dengan menggunakan sarung. Kemudian Kasranik langsung mengeluarkan palu dari tas dan memukulkan kepala Michael tiga. 

Melihat Michael lemas dan tidak berdaya, Agung kemudian mengambil alih kemudi mobil. Dia membawa mobil tersebut ke arah Kecamatan Gebang untuk membuang Michael.

Setibanya di Gebang sekira pukul 03.00 WIB, para terdakwa membuang Michael yang sudah dibungkus dalam goni besar ke dalam paluh atau aliran air yang mengarah ke air laut besar. Setelah itu, mereka pergi ke rumah adik Kasranik di Kuala Gumit. 

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
12
Tags:
pembunuhan
Medan
Sumatera Utara
penjara seumur hidup
