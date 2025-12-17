Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Rabu 17 Desember 2025

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis kota atau kabupaten yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Rabu (17/12/2025).

Peringatan dini ini untuk memberikan informasi awal dan tepat waktu kepada masyarakat serta pihak terkait mengenai potensi terjadinya cuaca ekstrem atau bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor meteorologi (cuaca) dan hidrologi (air).

Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.

Potensi hujan terbagi menjadi tiga level yakni Waspada untuk hujan sedang-lebat, Siaga untuk hujan lebat-sangat lebat dan Awas untuk hujan sangat lebat-ekstrem.

Sejumlah kota atau kabupaten diperkirakan masuk dalam level Siaga.

Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat 17 Desember 2025

Aceh

Aceh Barat

Bener Meriah

Aceh Timur

Aceh Tamiang

Gayo Lues

Aceh Tenga

Sumatera Utara

Humbang Hasundutan

Pakpak Bharat

Dairi

Riau

Siak

Bengkalis

Kepulauan Meranti

Kepulauan Bangka Belitung

Bangka Barat

Bengkulu

Muko-Muko

Bengkulu Utara

Lebong

Rejang Lebong

Bengkulu Tengah

Kota Bengkulu

Seluma

Bengkulu Selatan

Kaur

Jawa Barat

Kabupaten Bogor

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Sukabumi

Jawa Tengah

Karimunjawa

Kebumen

Nusa Tenggara Timur

Manggarai Barat

Manggarai

Manggarai Timur

Ngada

Nagekeo

Ende

TTS

TTU

Sumba Timur

Maluku

Kota Tual

Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Maluku Tenggara

Kepulauan Aru

Papua Barat

Kabupaten Manokwari

Kabupaten Manokwari Selatan

Papua Pegunungan

Kabupaten Nduga

Yahukimo

Pegunungan Bintang

Papua Selatan

Kabupaten Merauke

Kabupaten Boven Digoel

(Tribunnews.com/Mohay)