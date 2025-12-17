Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Prakiraan Cuaca

Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Rabu 17 Desember 2025

Sejumlah kabupaten atau kota diperkirakan mengalami hujan lebat atau level Siaga pada Rabu (17/12/2025). Di NTT ada Manggarai dan Nagakeo.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Whiesa Daniswara
PRAKIRAAN CUACA - Hujan deras di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, hujan disertai petir akan melanda sejumlah kota pada Rabu (17/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis kota atau kabupaten yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Rabu (17/12/2025).

Peringatan dini ini untuk memberikan informasi awal dan tepat waktu kepada masyarakat serta pihak terkait mengenai potensi terjadinya cuaca ekstrem atau bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor meteorologi (cuaca) dan hidrologi (air).

Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.

Potensi hujan terbagi menjadi tiga level yakni Waspada untuk hujan sedang-lebat, Siaga untuk hujan lebat-sangat lebat dan Awas untuk hujan sangat lebat-ekstrem.

Sejumlah kota atau kabupaten diperkirakan masuk dalam level Siaga.

Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat 17 Desember 2025

Aceh

  • Aceh Barat
  • Bener Meriah
  • Aceh Timur
  • Aceh Tamiang
  • Gayo Lues
  • Aceh Tenga

Sumatera Utara

  • Humbang Hasundutan
  • Pakpak Bharat
  • Dairi

Riau

  • Siak
  • Bengkalis
  • Kepulauan Meranti

Kepulauan Bangka Belitung

  • Bangka Barat

Bengkulu

  • Muko-Muko
  • Bengkulu Utara
  • Lebong
  • Rejang Lebong
  • Bengkulu Tengah
  • Kota Bengkulu
  • Seluma
  • Bengkulu Selatan
  • Kaur

Jawa Barat

  • Kabupaten Bogor
  • Kabupaten Cianjur
  • Kabupaten Sukabumi

Jawa Tengah

  • Karimunjawa
  • Kebumen

Nusa Tenggara Timur

  • Manggarai Barat
  • Manggarai
  • Manggarai Timur
  • Ngada
  • Nagekeo
  • Ende
  • TTS
  • TTU
  • Sumba Timur

Maluku

  • Kota Tual
  • Kabupaten Seram Bagian Timur
  • Kabupaten Maluku Tenggara
  • Kepulauan Aru

Papua Barat

  • Kabupaten Manokwari
  • Kabupaten Manokwari Selatan

Papua Pegunungan

  • Kabupaten Nduga
  • Yahukimo
  • Pegunungan Bintang

Papua Selatan

  • Kabupaten Merauke
  • Kabupaten Boven Digoel

(Tribunnews.com/Mohay)

Prakiraan Cuaca
BMKG
hujan lebat
cuaca ekstrem
