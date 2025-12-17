Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Rabu 17 Desember 2025
Sejumlah kabupaten atau kota diperkirakan mengalami hujan lebat atau level Siaga pada Rabu (17/12/2025). Di NTT ada Manggarai dan Nagakeo.
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis kota atau kabupaten yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Rabu (17/12/2025).
Peringatan dini ini untuk memberikan informasi awal dan tepat waktu kepada masyarakat serta pihak terkait mengenai potensi terjadinya cuaca ekstrem atau bencana hidrometeorologi.
Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor meteorologi (cuaca) dan hidrologi (air).
Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
Potensi hujan terbagi menjadi tiga level yakni Waspada untuk hujan sedang-lebat, Siaga untuk hujan lebat-sangat lebat dan Awas untuk hujan sangat lebat-ekstrem.
Sejumlah kota atau kabupaten diperkirakan masuk dalam level Siaga.
Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat 17 Desember 2025
Aceh
- Aceh Barat
- Bener Meriah
- Aceh Timur
- Aceh Tamiang
- Gayo Lues
- Aceh Tenga
Sumatera Utara
- Humbang Hasundutan
- Pakpak Bharat
- Dairi
Riau
- Siak
- Bengkalis
- Kepulauan Meranti
Kepulauan Bangka Belitung
- Bangka Barat
Bengkulu
- Muko-Muko
- Bengkulu Utara
- Lebong
- Rejang Lebong
- Bengkulu Tengah
- Kota Bengkulu
- Seluma
- Bengkulu Selatan
- Kaur
Jawa Barat
- Kabupaten Bogor
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Sukabumi
Jawa Tengah
- Karimunjawa
- Kebumen
Nusa Tenggara Timur
- Manggarai Barat
- Manggarai
- Manggarai Timur
- Ngada
- Nagekeo
- Ende
- TTS
- TTU
- Sumba Timur
Maluku
- Kota Tual
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Maluku Tenggara
- Kepulauan Aru
Papua Barat
- Kabupaten Manokwari
- Kabupaten Manokwari Selatan
Papua Pegunungan
- Kabupaten Nduga
- Yahukimo
- Pegunungan Bintang
Papua Selatan
- Kabupaten Merauke
- Kabupaten Boven Digoel
