Kaleidoskop 2025: Kasus Mutilasi Terbanyak di Jatim, Pelakunya Orang Dekat, Koper Merah VIRAL

Ringkasan Berita: Sepanjang tahun 2025, terjadi 7 kasus mutilasi di Indonesia.

Dari tujuh kasus, 3 di antaranya terjadi di Jatim yakni Jombang, Ngawi dan Mojokerto.

Mayoritas pelakunya ialah orang dekat, begitu juga dengan korbannya mayoritas kaum hawa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tujuh kasus mutilasi terjadi di Indonesia sepanjang 2025.

Mayoritas kasus mutilasi terjadi di Jawa Timur (Jatim) yakni Jombang, Ngawi, dan Mojokerto.

Kasus mutilasi lainnya terjadi di Banten, Jawa Barat, dan Sumatra Barat.

Soal Mutilasi

Mutilasi adalah tindakan merusak parah atau memotong-motong tubuh (manusia atau hewan) menjadi bagian-bagian kecil.

Mutilasi sering kali dilakukan setelah korban meninggal, dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan atau karena motif keji lainnya seperti dendam dan gangguan jiwa.

Dalam konteks hukum, mutilasi dikategorikan sebagai kejahatan serius yang bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana atau penganiayaan berat karena merendahkan martabat manusia.

Pola Mutilasi Sepanjang 2025

1. Pelaku hampir selalu orang dekat korban

Relasi antara pelaku dan korban di kasus mutilasi biasanya orang dekat, baik pasangan atau kenalan.

2. Relasi asmara dan personal mendominasi

3. Motif emosional lebih dominan daripada ekonomi

Motif utama mutilasi di antaranya emosi meledak, konflik relasi.

4. Mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak, bukan motif utama

Kasus Mutilasi Pertama dan Terbaru Sepanjang 2025