Kaleidoskop 2025: Kasus Mutilasi Terbanyak di Jatim, Pelakunya Orang Dekat, Koper Merah VIRAL
Kaleidoskop 2025, sebanyak 3 kasus mutilasi terjadi di Jatim, pelakunya orang dekat. Kasus mutilasi awal tahun 2025 viral gegara koper merah.
Penulis: Theresia Felisiani
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tujuh kasus mutilasi terjadi di Indonesia sepanjang 2025.
Mayoritas kasus mutilasi terjadi di Jawa Timur (Jatim) yakni Jombang, Ngawi, dan Mojokerto.
Kasus mutilasi lainnya terjadi di Banten, Jawa Barat, dan Sumatra Barat.
Soal Mutilasi
Mutilasi adalah tindakan merusak parah atau memotong-motong tubuh (manusia atau hewan) menjadi bagian-bagian kecil.
Mutilasi sering kali dilakukan setelah korban meninggal, dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan atau karena motif keji lainnya seperti dendam dan gangguan jiwa.
Dalam konteks hukum, mutilasi dikategorikan sebagai kejahatan serius yang bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana atau penganiayaan berat karena merendahkan martabat manusia.
Pola Mutilasi Sepanjang 2025
1. Pelaku hampir selalu orang dekat korban
Relasi antara pelaku dan korban di kasus mutilasi biasanya orang dekat, baik pasangan atau kenalan.
2. Relasi asmara dan personal mendominasi
3. Motif emosional lebih dominan daripada ekonomi
Motif utama mutilasi di antaranya emosi meledak, konflik relasi.
4. Mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak, bukan motif utama
