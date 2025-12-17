Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: Kasus Mutilasi Terbanyak di Jatim, Pelakunya Orang Dekat, Koper Merah VIRAL

Kaleidoskop 2025, sebanyak 3 kasus mutilasi terjadi di Jatim, pelakunya orang dekat. Kasus mutilasi awal tahun 2025 viral gegara koper merah.

Penulis: Theresia Felisiani
zoom-in Kaleidoskop 2025: Kasus Mutilasi Terbanyak di Jatim, Pelakunya Orang Dekat, Koper Merah VIRAL
Kolase Tribunnews.com/KOMPAS.com/IZZATUN NAJIBAH/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
MUTILASI 2025 - Kaleidoskop 2025, sebanyak 3 kasus mutilasi terjadi di Jatim, pelakunya orang dekat. Kasus mutilasi awal tahun 2025 viral gegara koper merah. Koper yang digunakan Antok untuk membawa potongan tubuh Uswatun Khasanah saat diperlihatkan dalam konferensi pers di Polda Jatim, Senin (27/1/2025). Polisi evakuasi jasad tanpa kepala yang ditemukan di saluran irigasi area persawahan di Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu (12/2/2025). Pelaku mutilasi di Kabupaten Jombang berhasil diringkus Rabu (19/2/2025). Tersangka Alvi mengakui perbuatannya, membunuh dan memutilasi korban TAS (25) gadis asal Lamongan yang merupakan pacarnya dalam pers rilis yang digelar Polres Mojokerto, Senin (8/9/2025). KOMPAS.com/IZZATUN NAJIBAH/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 

Ringkasan Berita:
  • Sepanjang tahun 2025, terjadi 7 kasus mutilasi di Indonesia.
  • Dari tujuh kasus, 3 di antaranya terjadi di Jatim yakni Jombang, Ngawi dan Mojokerto.
  • Mayoritas pelakunya ialah orang dekat, begitu juga dengan korbannya mayoritas kaum hawa.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tujuh kasus mutilasi terjadi di Indonesia sepanjang 2025.

Mayoritas kasus mutilasi terjadi di Jawa Timur (Jatim) yakni Jombang, Ngawi, dan Mojokerto.

Kasus mutilasi lainnya terjadi di Banten, Jawa Barat, dan Sumatra Barat.

 

Soal Mutilasi

Mutilasi adalah tindakan merusak parah atau memotong-motong tubuh (manusia atau hewan) menjadi bagian-bagian kecil.

Mutilasi sering kali dilakukan setelah korban meninggal, dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan atau karena motif keji lainnya seperti dendam dan gangguan jiwa.

Dalam konteks hukum, mutilasi dikategorikan sebagai kejahatan serius yang bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana atau penganiayaan berat karena merendahkan martabat manusia. 

Baca juga: Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Mojokerto: Alvi Butuh 2 Jam Nonstop Mutilasi Kekasihnya

 

Pola Mutilasi Sepanjang 2025

1. Pelaku hampir selalu orang dekat korban

Relasi antara pelaku dan korban di kasus mutilasi biasanya orang dekat, baik pasangan atau kenalan.

2. Relasi asmara dan personal mendominasi

3. Motif emosional lebih dominan daripada ekonomi

Motif utama mutilasi di antaranya emosi meledak, konflik relasi.

4. Mutilasi dilakukan untuk menghilangkan jejak, bukan motif utama

 

Kasus Mutilasi Pertama dan Terbaru Sepanjang 2025

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
Running News
mutilasi
Jatim
koper merah
Tribunnews
Berita Populer
Berita Terkini
