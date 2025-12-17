Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Siswi SMA di Konawe Sultra Jadi Korban Rudapaksa Ayah dan Kakek, Pelaku Ditangkap

Ayah merudapaksa korban sebanyak empat kali, mulai dari Agustus hingga 11 Desember 2025. 

Editor: Erik S
zoom-in Siswi SMA di Konawe Sultra Jadi Korban Rudapaksa Ayah dan Kakek, Pelaku Ditangkap
Image by krakenimages.com on Freepik
KORBAN PELECEHAN KELUARGA - EPS (15), seorang siswi SMA di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi korban pemerkosaan ayah, MS (33) dan kakeknya, YN (66). 

Ringkasan Berita:
  • EPS (15), seorang siswi SMA di Kabupaten Konawe, Sultra menjadi korban pemerkosaan ayah, MS dan kakeknya, 
  • Korban diketahui tinggal dan diasuh oleh ayah kandungannya dan kakeknya.
  • Sang ayah melancarkan aksi bejatnya di rumah kakek korban sebanyak tiga kali dan di dalam hutan satu kali.

TRIBUNNEWS.COM, KONAWE - EPS (15), seorang siswi SMA di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi korban pemerkosaan ayah, MS (33) dan kakeknya, YN (66).

Kasat Reskrim Polres Konawe, AKP Taufik Hidayat, mengatakan aksi bejat YN dilakukan sejak EPS masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).

"YN mengaku menyetubuhi korban sekitar tahun 2020 lalu, saat sang cucu masih berusia 10 tahun," ujar AKP Taufik, Selasa (16/12/2025). 

Baca juga: 5 Jaringan Narkoba Sopir Taksi Online yang Rudapaksa Penumpang Ditangkap, Alurnya dari Lapas Cirebon

Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang tidur di kamar kediaman pelaku di Kecamatan Amonggedo.

Korban diketahui tinggal dan diasuh oleh ayah kandungannya MS dan kakeknya YN.

Sementara ibunya sudah berpisah dengan sang ayah dan tinggal di Kolaka, sejak korban masuk sekolah menengah pertama (SMP). 

MS merudapaksa korban sebanyak empat kali, mulai dari Agustus hingga 11 Desember 2025. 

Berdasarkan pengakuan EPS, sang ayah melancarkan aksi bejatnya di rumah kakek korban sebanyak tiga kali dan di dalam hutan satu kali.

MS bahkan kerap mengancam akan memukul sang putri jika tidak menuruti keinginannya.

Jarak Kecamatan Amonggedo ke Polres Konawe sekira 36,1 kilometer (km), waktu tempuh 47 menit berkendara motor atau mobil.

Pengakuan Kakek

Berdasarkan pemeriksaan polisi, YN merudapaksa sang cucu sebanyak satu kali.

Kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2022 yang lalu, saat korban berusia sembilan tahun.

Kasat Reskrim Polres Konawe, AKP Taufik Hidayat mengatakan kakek korban mengakui perbuatan asusilanya.

Berdasarkan pengakuan YN, awalnya hendak mengecek sang cucu yang sedang tidur satu kamar rumahnya.

Baca juga: Berdalih Sewa Kamar untuk Bengkel, 4 Pria Sekap dan Rudapaksa Remaja Putri di Tasikmalaya

Di dalam kamar, YN melihat cucunya sedang tidur di dalam kelambu.

Sumber: Tribun Sultra
Halaman 1/2
12
Tags:
Konawe
Sulawesi Tenggara
pemerkosaan
