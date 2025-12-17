Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Berita Viral

Nasib YouTuber Resbob usai Hina Suku Sunda: Dipecat dari GMNI, Di-DO Kampus & Ditahan di Sel Khusus

Tak hanya diamankan, dugaan ujaran kebencian yang dialami Resbob berbuntut panjang, termasuk dipecat dari GMNI.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nuryanti
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Nasib YouTuber Resbob usai Hina Suku Sunda: Dipecat dari GMNI, Di-DO Kampus & Ditahan di Sel Khusus
KOMPAS.com/INTAN AFRIDA RAFNI
UJARAN KEBENCIAN - Streamer Resbob tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Senin (15/12/2025). Tak hanya diamankan, dugaan ujaran kebencian yang dialami Resbob berbuntut panjang, termasuk dipecat dari GMNI. 

Ringkasan Berita:
  • Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, setelah sempat berpindah-pindah tempat.
  • Resbob langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal guna mendalami dugaan perbuatannya.
  • Tak hanya diamankan, dugaan ujaran kebencian yang dialami Resbob berbuntut panjang, termasuk dipecat dari GMNI.

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Resbob atau Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat suku Sunda.

Laporan tersebut dilayangkan oleh advokat Sunda, Cepi Hendrayani, Jumat (12/12/2025).

Resbob telah diamankan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jabar, Senin (15/12/2025).

Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, setelah sempat berpindah-pindah tempat.

Setelah diamankan, Resbob langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal guna mendalami dugaan perbuatannya.

Selanjutnya, proses hukum terhadap Resbob akan ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat.

Rekomendasi Untuk Anda

Setelah rangkaian pemeriksaan awal di Jakarta selesai, pelaku akan dipindahkan ke Bandung untuk menjalani proses penyidikan lanjutan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Tak hanya diamankan, dugaan ujaran kebencian yang dialami Resbob berbuntut panjang.

Lantas, bagaimana nasib Resbob kini?

Dipecat dari GMNI

Resbob telah diberhentikan secara tidak terhormat dari keanggotaannya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Resbob dikeluarkan dari GMNI sejak 13 Desember 2025, atau sebelum yang bersangkutan ditangkap aparat kepolisian.

Baca juga: Sosok Adimas Firdaus alias Resbob, Viral usai Hina Suku Sunda, Berpindah-pindah untuk Kecoh Polisi

Pemberhentian tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat pleno internal Komisariat GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), kampus asal Resbob.

Ia disebut baru menyelesaikan tahapan kaderisasi GMNI beberapa bulan lalu dan belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi.

"Iya, dia sebelum ditangkap sudah kami berhentikan sebagai kader GMNI per tanggal 13 Desember melalui rapat pleno internal komisariat UWKS," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo kepada Kompas.com, Selasa (16/12/2025).

Dikeluarkan dari Kampus

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) telah menjatuhkan sanksi tegas kepada YouTuber Resbob.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Halaman 1/3
123
Tags:
Meaningful
Resbob
Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan
ujaran kebencian
SARA
Sunda
GMNI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas