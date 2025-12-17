Nasib YouTuber Resbob usai Hina Suku Sunda: Dipecat dari GMNI, Di-DO Kampus & Ditahan di Sel Khusus

Ringkasan Berita: Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, setelah sempat berpindah-pindah tempat.

Resbob langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal guna mendalami dugaan perbuatannya.

Tak hanya diamankan, dugaan ujaran kebencian yang dialami Resbob berbuntut panjang, termasuk dipecat dari GMNI.

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Resbob atau Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat suku Sunda.

Laporan tersebut dilayangkan oleh advokat Sunda, Cepi Hendrayani, Jumat (12/12/2025).

Resbob telah diamankan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jabar, Senin (15/12/2025).

Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, setelah sempat berpindah-pindah tempat.

Setelah diamankan, Resbob langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal guna mendalami dugaan perbuatannya.

Selanjutnya, proses hukum terhadap Resbob akan ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat.

Setelah rangkaian pemeriksaan awal di Jakarta selesai, pelaku akan dipindahkan ke Bandung untuk menjalani proses penyidikan lanjutan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Tak hanya diamankan, dugaan ujaran kebencian yang dialami Resbob berbuntut panjang.

Lantas, bagaimana nasib Resbob kini?

Dipecat dari GMNI

Resbob telah diberhentikan secara tidak terhormat dari keanggotaannya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Resbob dikeluarkan dari GMNI sejak 13 Desember 2025, atau sebelum yang bersangkutan ditangkap aparat kepolisian.

Pemberhentian tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat pleno internal Komisariat GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), kampus asal Resbob.

Ia disebut baru menyelesaikan tahapan kaderisasi GMNI beberapa bulan lalu dan belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi.

"Iya, dia sebelum ditangkap sudah kami berhentikan sebagai kader GMNI per tanggal 13 Desember melalui rapat pleno internal komisariat UWKS," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo kepada Kompas.com, Selasa (16/12/2025).

Dikeluarkan dari Kampus

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) telah menjatuhkan sanksi tegas kepada YouTuber Resbob.