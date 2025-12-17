Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Respons Bigmo usai Diminta sang Ibu Bantu Kakaknya Resbob yang Tersandung Kasus Hina Suku Sunda

Adik Resbob, Bigmo membongkar chat ibunya usai kasus ujaran kebencian yang menjerat kakaknya.

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Nuryanti
zoom-in Respons Bigmo usai Diminta sang Ibu Bantu Kakaknya Resbob yang Tersandung Kasus Hina Suku Sunda
TikTok @resbobbb
RESPONS BIGMO - Kakak beradik Resbobb dan Bigmo. Keduanya merupakan konten kreator di TikTok. Adik Resbob, Bigmo membongkar chat ibunya usai kasus ujaran kebencian yang menjerat kakaknya. 

Ringkasan Berita:
  • Adik Resbob, Bigmo membongkar chat ibunya usai kasus ujaran kebencian yang menjerat kakaknya.
  • Setelah itu, Bigmo justru menolak kontak dengan sang ibu jika terkait Resbob.
  • Kendati demikian, Bigmo berharap kakaknya bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini.

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber dan Streamer, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob resmi ditahan di sel khusus Polda Jawa Barat (Jabar).

Ia ditangkap atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Suku Sunda dan klub suporter sepak bola Viking Persib Club.

Pria berusia 25 tahun itu sempat diburu polisi ke tiga provinsi sebelum akhirnya ditangkap di wilayah Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/12/2025).

Resbob merupakan kakak dari YouTuber dan Streamer Muhammad Jannah alias Bigmo.

Nama Bigmo dikenal sebagai konten livestream yang ceplas-ceplos dan interaksinya dengan sang ibu. 

Sebelum adanya kasus ini, ia sering berkolaborasi dengan kakaknya, Resbob saat melakukan livestream.

Setelah kasus ujaran kebencian menjerat kakaknya, Bigmo mengaku sang ibu sempat mengirimkan chat WhatsApp kepadanya.

Isi chat itu meminta agar Bigmo membantu kakaknya, Resbob.

Hal itu diungkapkan Bigmo saat melakukan livestream di YouTube-nya Niceguymo pada Jumat (12/12/2025)

"Gua cuma buka chat nyokap gue yang gue archive, Jannah kamu bantuin dong, kamu bantuin abang kamu dong, kan kamu yang ngerti gini-ginian," katanya, dikutip Tribunnews Rabu (17/12/2025).

Alih-alih mengiyakan permintaan itu, Bigmo justru tegas meminta sang ibu tidak menghubunginya lagi jika untuk membahas soal Resbob.

Baca juga: Awal Mula Kasus Ujaran Kebencian yang Menjerat Resbob, Penyidik Dalami Keterlibatan Perekam Video

"Gue cuma bilang jangan chat Jannah lagi kalau tentang si Bob Bob (Resbob) ini," urainya.

Kendati demikian, Bigmo berharap kakaknya dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini.

"Ya semoga jadi pelarian aja," ucapnya.

Sebagai seorang adik, ia sebenarnya tak ingin kakaknya terseret dengan kasus hukum hingga ditahan.

Halaman 1/3
123
Tags:
Bigmo
Resbob
Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan
Polda Jawa Barat
Suku Sunda
ujaran kebencian
Baca Juga

