Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Pakubuwana XIII Meninggal Dunia

PB XIV Purboyo Tak Hadiri Peresmian Songgo Buwono, Fadli Zon Disambut PB XIV Hangabehi di Solo

Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo. PB XIV Purboyo tak hadir.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Febri Prasetyo
zoom-in PB XIV Purboyo Tak Hadiri Peresmian Songgo Buwono, Fadli Zon Disambut PB XIV Hangabehi di Solo
(Ho/Campus League)
FADLI ZON - Pada Selasa (16/12/2025), peresmian Revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo digelar, namun PB XIV Purboyo beserta jajarannya tidak hadir. 

Ringkasan Berita:
  • Peresmian revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo digelar pada 16 Desember 2025.
  • Acara ini diwarnai ketidakhadiran Pakubuwono XIV Purboyo, sementara Pakubuwono XIV Hangabehi hadir menyambut Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
  • Revitalisasi yang dimulai Januari 2025 menggunakan skema pendanaan pemerintah dan swasta.

 

TRIBUNNEWS.COM - Peresmian revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo digelar pada Selasa (16/12/2025) sore.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan langsung ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Sebagai menara pandang dan simbol kekuasaan raja, Panggung Songgo Buwono merupakan bangunan bersejarah di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta.

Revitalisasi Panggung Songgo Buwono dimulai sejak Januari 2025 sebagai bagian dari pelestarian cagar budaya nasional.

Dalam acara peresmian, Pakubuwono XIV Purboyo tak hadir, sedangkan Pakubuwono XIV Hangabehi tampak hadir dan ikut menyambut Fadli Zon.

Rekomendasi Untuk Anda

Setelah meninggalnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, terjadi dualisme kepemimpinan di Keraton Solo.

Pakubuwono XIV Purboyo serta Pakubuwono XIV Hangabehi dinobatkan sebagai raja di waktu dan tempat yang berbeda. Mereka merupakan dua putra Sri Susuhunan Pakubuwono XIII.

Fadli Zon menyayangkan ketidakhadiran Pakubuwono XIV Purboyo dalam acara peresmian Revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo.

“Kehadiran adalah bentuk penghormatan, juga kepada kehadiran pemerintah,” paparnya, dikutip dari TribunSolo.com.

Baca juga: Fadli Zon Ingin Keraton Solo Kondusif, Pihak PB XIV Purboyo Pertanyakan Netralitas Kemenkebud

Dalam sambutannya, Fadli Zon mengungkap pentingnya menjaga cagar budaya.

“Ini dalam rangka menjaga warisan budaya kita. Keraton Solo sudah menjadi cagar budaya nasional sejak tahun 2017."

"Tentu kita memiliki kewajiban bersama untuk menjaga baik aset berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible),” lanjutnya.

Setelah berkeliling melihat hasil revitalisasi, Fadli Zon mengaku puas dengan hasilnya.

“Setelah saya melihat, saya juga terus memonitor walaupun tidak selalu hadir. Saya kira sesuai dengan harapan kita dan akhirnya bisa diselesaikan pada bulan ini,” tandasnya.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Internasional

Putin Nyatakan Rudal Oreshnik Siap Digunakan di Medan Perang Ukraina pada Akhir Tahun Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
PB XIV Purboyo
PB XIV Hangabehi
Songgo Buwono
Fadli Zon
Keraton Solo
Solo
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas