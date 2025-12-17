PB XIV Purboyo Tak Hadiri Peresmian Songgo Buwono, Fadli Zon Disambut PB XIV Hangabehi di Solo

Ringkasan Berita: Peresmian revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo digelar pada 16 Desember 2025.

Acara ini diwarnai ketidakhadiran Pakubuwono XIV Purboyo, sementara Pakubuwono XIV Hangabehi hadir menyambut Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Revitalisasi yang dimulai Januari 2025 menggunakan skema pendanaan pemerintah dan swasta.

TRIBUNNEWS.COM - Peresmian revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo digelar pada Selasa (16/12/2025) sore.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan langsung ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Sebagai menara pandang dan simbol kekuasaan raja, Panggung Songgo Buwono merupakan bangunan bersejarah di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta.

Revitalisasi Panggung Songgo Buwono dimulai sejak Januari 2025 sebagai bagian dari pelestarian cagar budaya nasional.

Dalam acara peresmian, Pakubuwono XIV Purboyo tak hadir, sedangkan Pakubuwono XIV Hangabehi tampak hadir dan ikut menyambut Fadli Zon.

Rekomendasi Untuk Anda

Setelah meninggalnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, terjadi dualisme kepemimpinan di Keraton Solo.

Pakubuwono XIV Purboyo serta Pakubuwono XIV Hangabehi dinobatkan sebagai raja di waktu dan tempat yang berbeda. Mereka merupakan dua putra Sri Susuhunan Pakubuwono XIII.

Fadli Zon menyayangkan ketidakhadiran Pakubuwono XIV Purboyo dalam acara peresmian Revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo.

“Kehadiran adalah bentuk penghormatan, juga kepada kehadiran pemerintah,” paparnya, dikutip dari TribunSolo.com.

Baca juga: Fadli Zon Ingin Keraton Solo Kondusif, Pihak PB XIV Purboyo Pertanyakan Netralitas Kemenkebud

Dalam sambutannya, Fadli Zon mengungkap pentingnya menjaga cagar budaya.

“Ini dalam rangka menjaga warisan budaya kita. Keraton Solo sudah menjadi cagar budaya nasional sejak tahun 2017."

"Tentu kita memiliki kewajiban bersama untuk menjaga baik aset berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible),” lanjutnya.

Setelah berkeliling melihat hasil revitalisasi, Fadli Zon mengaku puas dengan hasilnya.

“Setelah saya melihat, saya juga terus memonitor walaupun tidak selalu hadir. Saya kira sesuai dengan harapan kita dan akhirnya bisa diselesaikan pada bulan ini,” tandasnya.