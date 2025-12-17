Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pakubuwana XIII Meninggal Dunia

Langkah Fadli Zon Selesaikan Dualisme di Keraton Solo, Beri Wewenang ke Maha Menteri Tedjowulan

Fadli Zon meresmikan revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo. Ia memberi wewenang ke Tedjowulan menggelar rembug keluarga.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Febri Prasetyo
Langkah Fadli Zon Selesaikan Dualisme di Keraton Solo, Beri Wewenang ke Maha Menteri Tedjowulan
(Ho/Campus League)
FADLI ZON - Pada Selasa (16/12/2025), peresmian Revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo digelar, namun PB XIV Purboyo beserta jajarannya tidak hadir. 

Ringkasan Berita:
  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo.
  • PB XIV Hangabehi tampak hadir, sementara PB XIV Purboyo absen.
  • Fadli Zon memberi wewenang kepada Maha Menteri Tedjowulan untuk memfasilitasi rembug keluarga.

 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan revitalisasi Panggung Songgo Buwono dan Museum Keraton Solo pada Selasa (16/12/2025).

Bangunan cagar budaya tersebut direvitalisasi sejak Januari 2025.

Pakubuwono XIV Hangabehi terlihat hadir menyambut kedatangan Fadli Zon, sedangkan Pakubuwono XIV Purboyo absen dalam acara peresmian.

Sejumlah tokoh turut hadir mulai Wali Kota Solo Respati, Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan, serta Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) GKR Koes Moertiyah Wandansari.

Pada Sabtu (13/12/2025) lalu, Fadli Zon mengundang Pakubuwono XIV Hangabehi dan Pakubuwono XIV Purboyo untuk berdialog tentang dualisme di Keraton Solo.

Pertemuan digelar di Resto Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta.

Namun, Pakubuwono XIV Purboyo tak hadir dengan alasan nama diundangan tidak sesuai.

Upaya menyelesaikan dualisme dilakukan agar pengelolaan cagar budaya dapat terjaga.

Setelah meresmikan Panggung Songgo Buwono, Fadli Zon memberi wewenang ke Maha Menteri Panembahan Agung Tedjowulan untuk menggelar pertemuan keluarga dengan tujuan memutuskan penerus tahta Keraton Solo.

Dualisme di Keraton Solo muncul setelah Sri Susuhunan Pakubuwono XIII wafat pada Minggu (2/11/2025) lalu.

“Seperti surat terdahulu, kita memberikan kewenangan sesuai SK Mendagri kepada Maha Menteri Panembahan Agung Tedjowulan untuk memfasilitasi rembug keluarga,” paparnya, dikutip dari TribunSolo.com.

Baca juga: Reaksi Fadli Zon saat PB XIV Purbaya Absen Pertemuan Bahas Masa Depan Keraton Solo

Ia berharap keluarga Keraton Solo menyepakati suksesi kepemimpinan selanjutnya.

“Kita berharap setelah surutnya PB XIII, kondisi keraton bisa membuat keluarga bermusyawarah untuk mufakat. Tentu kita mengacu pada aturan yang ada."

"Kita tidak berharap ada kejadian seperti di masa lalu. Terkait pengelolaan cagar budaya, negara ikut hadir di sini karena kita juga memiliki kewajiban,” katanya.

Halaman 1/2
12
Tags:
Fadli Zon
Keraton Solo
KGPA Tedjowulan
PB XIV Hangabehi
Pakubuwono XIV Purboyo
