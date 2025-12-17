Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Besok Kamis 18 Desember 2025: Makassar - Ambon Hujan
Simak selengkapnya prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, besok Kamis 18 Desember 2025.
Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, besok Kamis 18 Desember 2025.
Tiga tempat itu adalah ibu kota Papua, Jayapura; ibu kota Maluku, Ambon; dan ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan.
Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Kamis 18 Desember 2025.
Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:
Kota Jayapura
Pagi Hari: Hujan Ringan
Siang Hari: Hujan Ringan
Malam Hari: Hujan Ringan
Dini Hari: Berawan
Suhu: 23-30°C
Angin: 3-9 km dari timur laut.
Kelembapan udara: 72-98 persen
Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:
Kota Makassar
Mariso: Hujan Ringan
Mamajang: Hujan Ringan
Makassar: Hujan Ringan
