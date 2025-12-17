Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Besok Kamis 18 Desember 2025:  Makassar - Ambon Hujan

TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia timur, besok Kamis 18 Desember 2025.

Tiga tempat itu adalah ibu kota Papua, Jayapura; ibu kota Maluku, Ambon; dan ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan.

Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Kamis 18 Desember 2025.

Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:

Kota Jayapura

Pagi Hari: Hujan Ringan

Siang Hari: Hujan Ringan

Malam Hari: Hujan Ringan

Dini Hari: Berawan

Suhu: 23-30°C

Angin: 3-9 km dari timur laut.

Kelembapan udara: 72-98 persen

Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:

Kota Makassar

Mariso: Hujan Ringan

Mamajang: Hujan Ringan

Makassar: Hujan Ringan