Kasus 125 Kg Sabu di dalam Truk Merah Modifikasi dan Vonis Hukuman Mati 5 Terdakwa

Ringkasan Berita: Lima terdakwa kasus peredaran narkoba lintas provinsi dengan barang bukti sabu seberat 125 kilogram divonis hukuman mati

Mereka terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang dikemas dalam bungkus teh Cina.

Majelis hakim juga menetapkan seluruh terdakwa tetap berada dalam tahanan.



TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Lima terdakwa kasus peredaran narkoba lintas provinsi dengan barang bukti sabu seberat 125 kilogram divonis hukuman mati.

Vonis tersebut dibacakan Pengadilan Negeri (PN) Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam sidang yang berlangsung Jumat (12/12/2025).

Baca juga: Sembunyikan Sabu Hampir 1 Kg di Celana Dalam, 2 Kurir Narkoba Dibekuk di Bandara Soetta

Kelima terdakwa yang divonis hukuman mati adalah:

Muhammad Aziz Fadillah (MAF) Retmawandi alias Wawan (R) Maidi Ilvandiari (MI) Muslem (M) Ilyas Abdullah (IA)

Mereka terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang dikemas dalam bungkus teh Cina.

KASUS 125 KG SABU - Gedung Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lima terdakwa dihukum mati oleh Majelis Hakim PN Kuala Tungkal karena kasus 125 Kg narkoba.

Rekomendasi Untuk Anda

Mengutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kuala Tungkal, Majelis hakim menyatakan terdakwa Retmawandi alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram sebagaimana dakwaan primair.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," demikian bunyi putusan majelis hakim.

Putusan serupa juga dijatuhkan kepada empat terdakwa lainnya.

Majelis hakim juga menetapkan seluruh terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Vonis tersebut sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjabbar.

Dalam perkara ini, kelima terdakwa ditangkap secara terpisah.

Kronologi Pengungkapan Kasus

Sebelum penangkapan, petugas menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan akan ada pengiriman narkotika dalam jumlah besar.

Sebuah truk Fuso R10 berwarna merah dengan nomor polisi BK 9998 BT dicurigai sebagai kendaraan pengangkut.

Petugas membuntuti kendaraan tersebut hingga akhirnya melakukan pemeriksaan di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Kilometer 180, Desa Tanjung Boko, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Sabtu, 3 Mei 2025.

Dari luar, kendaraan itu tampak seperti truk biasa yang sering melintasi jalur penghubung antar provinsi.

Namun penyelidikan dan penggeledahan oleh tim BNN Pusat mengungkap bahwa bak truk itu telah dimodifikasi secara khusus untuk menyimpan dan menyembunyikan barang terlarang.

Dalam ruang tersembunyi di bak mobil, petugas menemukan 125 kilogram sabu.

Sabu itu dibungkus dalam enam karung berbeda:

dua karung berisi masing-masing 35 kg

satu karung 25 kg

satu karung 14 kg

satu karung 6 kg

satu karung 10 kg

Barang tersebut ditemukan dalam kompartemen tersembunyi di bagian bak truk.

Sopir kendaraan, Mus, langsung diamankan oleh petugas di tempat kejadian.