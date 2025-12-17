Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Seputar Polri

Kapolres Sibolga Turun Langsung Berikan Bantuan dan Pendampingan Psikologis bagi Korban Bencana

Polres Sibolga melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan dan Trauma Healing kepada Korban Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Content Writer
zoom-in Kapolres Sibolga Turun Langsung Berikan Bantuan dan Pendampingan Psikologis bagi Korban Bencana
dok. Humas Polri
TRAUMA HEALING - Polres Sibolga melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan dan Trauma Healing kepada Korban Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Desember 2025, mulai pukul 15.40 WIB hingga selesai, bertempat di Polres Sibolga. 

TRIBUNNEWS.COM - Bencana alam banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Selain kerugian materiil, bencana tersebut juga menyisakan luka psikologis, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang harus menghadapi situasi darurat secara tiba-tiba.

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap masyarakat terdampak, Polres Sibolga menggelar kegiatan Pemberian Bantuan dan Trauma Healing bagi korban bencana alam banjir dan tanah longsor. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan pada Jumat, 12 Desember 2025, mulai pukul 15.40 WIB hingga selesai, bertempat di Mapolres Sibolga.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Sibolga Kompol Arifin B. Tampubolon, S.H. Turut hadir dan berpartisipasi sejumlah pejabat Polres Sibolga, di antaranya PS. Kabag SDM Polres Sibolga AKP Syawalludin H, S.H., Kasatbinmas Polres Sibolga AKP Martua Sinaga, Plt. Kasi Propam Polres Sibolga Ipda Chandra Purba, S.H., PS. Paurmin Bag SDM Polres Sibolga Bripka Armady Faisal, serta Briptu Edward Christian Sitohang, S.H.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di wilayah sekitar hukum Polres Sibolga. Dalam kesempatan tersebut, jajaran kepolisian menyalurkan bantuan berupa kebutuhan dasar kepada para korban.

Saksikan juga liputan khusus Tribunnews tentang aktivitas siswa di Sekolah Rakyat:

Baca juga: Peran Polri Tangani Bencana Sumatera: Misi Kemanusiaan hingga Perang Lawan Kejahatan Lingkungan

Selain bantuan logistik, Polres Sibolga juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing guna membantu memulihkan kondisi mental dan emosional para korban, khususnya anak-anak dan keluarga yang terdampak langsung oleh bencana.

Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai institusi yang hadir memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan moral saat masyarakat menghadapi musibah.

Rekomendasi Untuk Anda

“Kegiatan ini adalah bentuk empati dan kepedulian kami kepada masyarakat yang terdampak bencana. Polri hadir untuk membantu meringankan beban warga, baik secara fisik maupun psikologis,” ujar AKBP Eddy Inganta.

Melalui kegiatan pemberian bantuan dan trauma healing ini, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban, mengurangi dampak trauma akibat bencana banjir dan tanah longsor, serta memberikan rasa aman dan dukungan emosional kepada masyarakat terdampak.

Polres Sibolga menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bersinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana alam.

Baca juga: Gotong Royong Polri dan Warga, Masjid Terdampak Banjir di Aceh Tamiang Kembali Difungsikan

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Internasional

Putin Nyatakan Rudal Oreshnik Siap Digunakan di Medan Perang Ukraina pada Akhir Tahun Ini

Tags:
Polri
trauma healing
bantuan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Seputar Polri

Aksi Hijau di Pekanbaru: Penanaman 100 Pohon Jadi Momentum Lahirnya Green Policing Runners

Aksi Hijau di Pekanbaru: Penanaman 100 Pohon Jadi Momentum Lahirnya Green Policing Runners

Gotong Royong Polri dan Warga, Masjid Terdampak Banjir di Aceh Tamiang Kembali Difungsikan

Gotong Royong Polri dan Warga, Masjid Terdampak Banjir di Aceh Tamiang Kembali Difungsikan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas