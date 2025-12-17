Kapolres Sibolga Turun Langsung Berikan Bantuan dan Pendampingan Psikologis bagi Korban Bencana

TRIBUNNEWS.COM - Bencana alam banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Selain kerugian materiil, bencana tersebut juga menyisakan luka psikologis, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang harus menghadapi situasi darurat secara tiba-tiba.

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap masyarakat terdampak, Polres Sibolga menggelar kegiatan Pemberian Bantuan dan Trauma Healing bagi korban bencana alam banjir dan tanah longsor. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan pada Jumat, 12 Desember 2025, mulai pukul 15.40 WIB hingga selesai, bertempat di Mapolres Sibolga.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Sibolga Kompol Arifin B. Tampubolon, S.H. Turut hadir dan berpartisipasi sejumlah pejabat Polres Sibolga, di antaranya PS. Kabag SDM Polres Sibolga AKP Syawalludin H, S.H., Kasatbinmas Polres Sibolga AKP Martua Sinaga, Plt. Kasi Propam Polres Sibolga Ipda Chandra Purba, S.H., PS. Paurmin Bag SDM Polres Sibolga Bripka Armady Faisal, serta Briptu Edward Christian Sitohang, S.H.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di wilayah sekitar hukum Polres Sibolga. Dalam kesempatan tersebut, jajaran kepolisian menyalurkan bantuan berupa kebutuhan dasar kepada para korban.

Selain bantuan logistik, Polres Sibolga juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing guna membantu memulihkan kondisi mental dan emosional para korban, khususnya anak-anak dan keluarga yang terdampak langsung oleh bencana.

Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai institusi yang hadir memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan moral saat masyarakat menghadapi musibah.

“Kegiatan ini adalah bentuk empati dan kepedulian kami kepada masyarakat yang terdampak bencana. Polri hadir untuk membantu meringankan beban warga, baik secara fisik maupun psikologis,” ujar AKBP Eddy Inganta.

Melalui kegiatan pemberian bantuan dan trauma healing ini, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban, mengurangi dampak trauma akibat bencana banjir dan tanah longsor, serta memberikan rasa aman dan dukungan emosional kepada masyarakat terdampak.

Polres Sibolga menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bersinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana alam.

