Bocah Tewas di Rumah Mewah

Bocah Tewas di Rumah Mewah di Cilegon: 22 Luka di Tubuh, 19 Adalah Luka Benda Tajam

Kasi Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan dari total luka, 19 di antaranya merupakan luka akibat benda tajam.

Penulis: Abdi R.S
Editor: Erik S
zoom-in Bocah Tewas di Rumah Mewah di Cilegon: 22 Luka di Tubuh, 19 Adalah Luka Benda Tajam
HO/IST/TribunBanten.com/Muhammad Uqel Assathir
PEMBUNUHAN - Mobil petugas Inafis Polres Cilegon saat terparkir di rumah mewah yang menjadi lokasi dugaan perampokan dan pembunuhan di Kota Cilegon, Selasa, (16/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • 22 luka di tubuh bocah berusia 9 tahun yang ditemukan di rumah mewah di kawasan Kota Cilegon, Banten.
  • Tiga luka lainnya diduga berasal dari benda tumpul. Namun, posisi berada di bagian yang fatal yakni leher dan dada.
  • Bocah tersebut diduga merupakan korban dari perampokan berujung pembunuhan di rumah mewah.

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Polisi mengatakan ada 22 luka di tubuh bocah berusia 9 tahun yang ditemukan di rumah mewah di kawasan Kota Cilegon, Banten.

Kasi Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan dari total luka, 19 di antaranya merupakan luka akibat benda tajam.

"Jadi untuk pengamatan luar itu, ada luka sebanyak 22. 22 terdiri dari 19 luka kekerasan benda tajam. Nah, tapi enggak tahu nih apakah dia menggunakan pisau atau apa kita belum tahu karena barang bukti tidak ada kan," kata Sigit saat dihubungi, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: PKS Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Rumah Kader di Cilegon Dirampok hingga Berujung Anaknya Tewas

Sementara, kata Sigit, tiga luka lainnya diduga berasal dari benda tumpul. Namun, posisi berada di bagian yang fatal yakni leher dan dada.

Meski begitu, Sigit mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum dari kedokteran untuk kepastian jumlah lukanya.

"Visum kan belum keluar nih, kita tidak bisa ini," ucapnya.

Di sisi lain, Sigit mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk membuat terang kasus ini.

Diduga Korban Perampokan

Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang berada di belakang garis polisi di sebuah rumah di kawasan Kota Cilegon, Banten

Dari video yang beredar, disebutkan bocah itu diduga tewas karena menjadi korban perampokan. 

"Seorang anak diduga jadi korban pemb*n*han dalam peristiwa per*mp**an," tulis akun media sosial seperti dikutip. 

Adapun peristiwa tewasnya bocah itu terjadi pada Selasa (16/12/2025). Jajaran Polsek Cilegon yang menerima laporan itu langsung mendatangi lokasi untuk penyelidikan. 

Kapolsek Cilegon Kota, Komisaris Polisi Firman Hamid, menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional dan transparan. 

Baca juga: Anak Pengusaha Sukses di Cilegon Banten Ditemukan Tewas dengan 14 Luka Tusukan

“Kami turut berduka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Saat ini Polsek Cilegon Kota bersama Satreskrim Polres Cilegon telah melakukan langkah-langkah penyelidikan secara intensif. Seluruh informasi dan petunjuk yang ada sedang kami dalami untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian,” kata Firman dikutip Rabu (17/12/2025). 

Dari penyelidikan sementara, korban diketahui berinisial E (9). Adapun keterangan saksi awal berinisial D (adik E), kejadian itu bermula sekitar pukul 14.20 WIB. 

Saat itu, ayah korban berinisial HM menerima panggilan telepon dari anak keduanya yang terdengar panik dan meminta pertolongan. 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Banten
Polres Cilegon
Kota Cilegon
Tribunnews
Berita Populer
Berita Terkini
