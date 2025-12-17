4 Bulan Lalu Remaja Putri Bunuh Ibu Kandung yang Sedang Salat, Kini Kasusnya Dihentikan Polisi

Ringkasan Berita: Kasus pembunuhan yang dilakukan remaja putri NA terhadap ibunya YT di Bengkulu kini dihentikan polisi.

Pihak kepolisian menegaskan penghentian penyidikan tidak berarti pelaku dilepas tanpa penanganan.

Polisi telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) serta Dinas Sosial untuk memastikan pelaku mendapatkan penanganan lanjutan sesuai kondisinya.



TRIBUNNEWS.COM, BENGKULU – Awal Agustus lalu, NR atau NA remaja perempuan di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, NR alias NA (18) memukul kepala ibunya, YT (49) yang sedang salat Dzuhur menggunakan batu cobek.

Tak cukup sampai disitu, remaja berusia 18 tahun ini kemudian menikam sang ibu dengan sebilah pisau.

Akibatnya korban YT meninggal dunia.

NA pun diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun 4 bulan berlalu, polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Mengutip Tribun Bengkulu, keputusan penghentian penyidikan itu diambil setelah dilakukan gelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan medis kejiwaan terhadap tersangka.

PEMBUNUHAN IBU KANDUNG - Kasat Reskrim Polresta Bengkulu Kompol Sujud Alif Yulam Lam (kanan), Senin (4/8/2025) dan pelaku NR (kiri). Polresta Bengkulu secara resmi menghentikan kasus pembunuhan ibu kandung yang dilakukan oleh NR (18). Remaja putri itu kini dirawat di rumah sakit jiwa dan mendapat pendampingan Dinas Sosial. (Tribun Bengkulu/TribunBengkulu.com/Beta Misutra/Ist)

Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, Kompol Sujud Alif Yulam Lam, melalui Kasubnit Reskrim Polresta Bengkulu, Ipda Revi Harisona, membenarkan penyidikan kasus tersebut telah dihentikan.

"Untuk tersangka N yang merupakan pelaku Pasal 338 KUHP, sudah kita lakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Karena kondisi yang bersangkutan ini mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli jiwa, sehingga perkara ini di kepolisian kita hentikan demi hukum," ungkap Ipda Revi Harisona, Rabu (17/12/2025).

Ia menjelaskan penghentian perkara ini mengacu pada Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa atau cacat perkembangan akal.

"Cuma terkait status N, kita sudah koordinasi dengan RSKJ dan Dinas Sosial untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pengobatan di RSKJ, yang selanjutnya akan dibina oleh Dinas Sosial," kata Revi.

Ia menambahkan, pelaku masih menjalani perawatan intensif sebagai pasien rawat inap di rumah sakit jiwa.