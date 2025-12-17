Pembangunan Gereja St. Maria Goreti di NTT Dianugerahi Piagam MURI, Tercepat Hasil Gotong Royong

Ringkasan Berita: Gereja St. Maria Goreti di Lurasik, NTT, resmi ditahbiskan setelah rampung dibangun selama empat bulan melalui dukungan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan gotong royong umat setempat.

Pentabisan dipimpin Kardinal Ignatius Suharyo.

Peresmian gereja dihadiri tokoh gereja , pemerintah, donatur, dan ribuan umat, serta dirangkai dengan peresmian Taman Doa Santo Lambertus, Bukit Andreas, dan Lopo.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gereja St. Maria Goreti, di Lurasik, NTT berhasil dirampungkan pembangunnya selama empat bulan melalui dukungan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) bersama umat setempat.

Pentabisan gereja dipimpin langsung oleh Kardinal Indonesia Mgr. Dr. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, PR, didampingi Uskup Keuskupan Atambua Mgr. Dr. Dominikus Saku, PR.

Acara peresmian turut dihadiri Gubernur NTT Melki Laka Lena, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Ketua Umum HBT Andreas Sofiandi, Bupati TTU Yosep Falentinus Kebo, Bupati Belu Willybrodus Lay, Wakil Bupati Malaka Henri Simu, unsur Forkopimda, para imam, para donatur, serta ribuan umat dari berbagai wilayah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peresmian Taman Doa Santo Lambertus dan Bukit Andreas serta Lopo yang didonasikan klinik kecantikkan Erha, dilanjutkan dengan pemberkatan Gereja St. Maria Goreti.

Penyerahan kunci gereja dilakukan oleh Ketua Umum HBT Andreas Sofiandi kepada Kardinal Ignatius Suharyo dan diteruskan kepada Uskup Keuskupan Atambua, yang kemudian disusul pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti.

Dalam sambutannya, Andreas Sofiandi beserta para donatur juga telah mendonasikan operasi mata katarak gratis bagi penduduk setempat yang jumlahnya mencapai ratusan penduduk setempat.

“Organisasi ini juga telah membantu mendonasikan maupun merenovasi sampai 9 Gereja di Indonesia,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Andreas menjelaskan pembangunan gereja dimulai dengan peletakan batu pertama pada 15 Agustus 2025 dan diselesaikan sesuai target pada 15 Desember 2025 agar dapat digunakan umat pada perayaan Natal.

Dia menambahkan, sebagian besar material pembangunan menggunakan bahan lokal, sementara beberapa kebutuhan lainnya didatangkan dari Jakarta yang dikirimkan sebagai donasi dari perusahaan pelayaran.

“Proses pembangunan dilakukan dengan semangat gotong royong dan pelayanan,” tambahnya.

Tentang Santa Maria Goretti

Ia adalah seorang martir perawan Italia yang meninggal pada usia 11 tahun karena mempertahankan kemurniannya.

Ia dikenal sebagai Santa Kecil yang Penuh Belas Kasih. Kanonisasinya oleh Paus Pius XII pada tahun 1950 menjadi salah satu kanonisasi terbuka pertama dalam sejarah, karena begitu banyak umat yang hadir.