Terjun ke Lokasi Banjir Bandang di Agam-Padang, Relawan Undip Ungkap Pengungsi Trauma Hujan

Mereka merasa tidak nyaman ketika mendengar bunyi hujan, suara air mengalir hingga angin.

Dalam sebuah kegiatan, para pengungsi yang trauma difasilitasi untuk mencurahkan perasaannya dan dibantu oleh ahli.

TRIBUNNEWS.COM – Dahsyatnya bencana banjir bandang atau galodo yang menerjang wilayah Sumatera Barat rupanya membuat warga yang terdampak mengalami trauma.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Logistik Diponegoro Disaster Assitance Response (D-DART), Nur Hafizhah Widyaningtyas dalam wawancara On Cam Everynight di YouTube Tribunnews yang dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Wanita yang akrab disapa Hafizhah ini mengatakan, saat tim D-DART tiba di lokasi bencana, para pengungsi sudah menunjukkan tanda-tanda trauma.

Sejumlah pengungsi merasa tidak nyaman ketika mendengar bunyi hujan, suara air mengalir hingga angin.

Untuk diketahui, tim D-DART terjun ke Padang dan Agam pada tanggal 3-7 Desember 2025.

Mereka kemudian dibagi dalam beberapa bidang seperti logistic, koordinasi, pelayanan medis, hingga pendampingan psikososial.

"Mereka kemudian masih mengingat, mengingat dengan rasa tidak nyaman bagaimana hal tersebut terjadi menimpa mereka," kata Hafizhah.

"Hal ini membuat mereka terpiah dari keluarga, kemudian kehilangan harta benda. Jadi kalau dari sisi psikososial, mereka masih membutuhkan asistensi. Begitu pun dari sisi kesehatan," tambah Hafizhah.

Hal serupa juga disampaikan oleh anggota D-DART, dr. Saekhol Bakri dalam kesempatan yang sama.

Saekhol lantas menceritakan, saat pihaknya tengah melakukan terapi atau pendampingan psikologis kepada para pengungsi, tiba-tiba terjadi hujan.

Kemudian kegiatan terapi tersebut diminta untuk dihentikan sementara lantaran para pengungsi yang terlihat trauma dan memilih berlindung.

"Betul yang dikatakan oleh Bu Hafizhah. Beberapa masih trauma dengan kondisi tersebut. Waktu kita pada saat pelaksanaan pemberian terapi tidak terjadi hujan. Kemudian terjadi hujan (sehingga) terapi disuruh dihentikan dulu," jelas Saekhol.

"Karena mereka cukup trauma dan segera berlindung. Jadi beberapa kondisi kita bertemu dengan masalah-masalah seperti itu," lanjut Saekhol.

Meski demikian, Saekhol merasa salut dengan masyarakat Sumbar, khususnya di Agam dan Padang.

Pasalnya, saat tim D-DART tiba di lokasi, ada sekelompok ibu yang berinisiatif membuat dapur umum dan membuat nasi bungkus.