Bocah 9 Tahun yang Tewas di Rumah Mewah Cilegon hanya Berdua dengan Kakak, CCTV Rusak

Ringkasan Berita: Bocah 9 tahun yang tewas di rumah mewah Cilegon hanya berdua dengan kakaknya saat kejadian.

Sementara kamera CCTV di rumah itu rusak selama dua minggu.

Insiden diketahui setelah kakak korban menghubungi sang ayah yang tengah bekerja.

TRIBUNNEWS.COM - Seorang bocah berusia 9 tahun ditemukan tewas di rumah mewah Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS), Kota Cilegon, Banten, Selasa (16/12/2025).

Korban merupakan anak dari anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon, Maman Suherman.

Saat peristiwa berdarah itu terjadi, hanya ada korban dan kakaknya di dalam rumah mewah itu.

Sementara Maman dan istrinya sedang tak berada di rumah lantaran tengah bekerja.

"(Saat kejadian) berdua sama kakaknya, cuma ini kan kamarnya ada delapan ini, jadi masing masing gitu."

"Tinggal sama orang tuanya, karena ibunya bekerja juga, bapaknya juga pengusaha kan gitu," kata Kasi Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Dermawan saat dihubungi, Rabu (17/12/2025).

Sementara itu, pihak kepolisian masih menelusuri rekaman CCTV terkait peristiwa tersebut.

Sigit menyebut, kamera CCTV yang berada di rumah mewah itu tidak bisa merekam karena rusak.

Disebutkan, CCTV di rumah itu telah rusak selama dua minggu.

"Iya kita akan mencari CCTV ya, kemarin tuh menurut informasi, 2 minggu itu CCTV rusak," ungkapnya.

Saat ini, kata Sigit, pihaknya akan mengecek rekaman CCTV milik tetangga korban untuk mencari petunjuk.

"Kita lagi nyari nih (CCTV) di tetangga kan gitu. Nanti saya mohon doanya dari rekan-rekan media juga mohon bersabar, mudah mudahan terungkap nih siapa pelakunya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi.

"Untuk saksi ya yang saat ini, hari ini, yang sudah dimintai keterangannya oleh Polres Cilegon sebanyak 7 saksi. Itu dari pihak keluarga dan pihak lain ya," tuturnya.

Kronologi Kejadian

Peristiwa itu diketahui sekira pukul 14.20 WIB, saat ayah korban, Maman menerima telepon darurat dari anak keduanya berinisial D.