KEK Sanur Dipacu Jadi Destinasi Health & Wellness Dunia Lewat Ethnobotanical Garden

The Sanur terus dipacu menjadi International Health & Wellness Destination melalui pengembangan Ethnobotanical Garden berstandar internasional

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Erik S
KEK Sanur Dipacu Jadi Destinasi Health & Wellness Dunia Lewat Ethnobotanical Garden
HO/IST/TRIBUNNEWS.COM/HO
ETHNOBOTANICAL GARDEN -  PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality)  melakukan kolaborasi bersama Universitas Udayana yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Kolaborasi Riset di Ethnobotanical Garden Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, KEK kesehatan pertama di Indonesia atau yang dikenal dengan The Sanur 

Ringkasan Berita:
  • KEK Sanur Bali diperkuat sebagai International Health & Wellness Destination melalui pengembangan Ethnobotanical Garden berstandar internasional berbasis riset dan keberlanjutan.
  • InJourney Hospitality menggandeng Universitas Udayana untuk mengelola taman etnobotani secara ilmiah dan terkurasi.
  • Kolaborasi ini mendukung pariwisata kesehatan, pelestarian biodiversitas, serta inovasi berbasis kearifan lokal.

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur Bali atau The Sanur terus dipacu menjadi International Health & Wellness Destination melalui pengembangan Ethnobotanical Garden berstandar internasional yang berbasis riset, edukasi, dan keberlanjutan.

Pengembangan taman etnobotani ini menjadi bagian dari strategi memperkuat pariwisata kesehatan nasional, sekaligus mengintegrasikan layanan medis modern dengan kearifan lokal Indonesia.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality)—anggota holding BUMN pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney—dengan Universitas Udayana.

Kolaborasi riset dilakukan di KEK Kesehatan Sanur, KEK kesehatan pertama di Indonesia, yang dikembangkan sebagai pusat layanan kesehatan dan wellness berkelas dunia.

Kolaborasi Akademisi–Industri Dorong Riset Berkelanjutan

Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan Ethnobotanical Garden The Sanur yang dikelola secara ilmiah, terkurasi, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah strategis bagi pengembangan kawasan KEK Sanur.

Riset yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong inovasi pemanfaatan tanaman obat dan tanaman budaya Nusantara, pengembangan modul edukasi bagi masyarakat dan pelajar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan industri.

Melalui MoU tersebut, Universitas Udayana akan berperan aktif dalam pelaksanaan riset multidisiplin, meliputi kajian etnobotani, konservasi tanaman, biodiversitas, lanskap berkelanjutan, hingga riset kesehatan berbasis alam (nature-based healing).

“Riset ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi pemanfaatan tanaman obat dan tanaman budaya, modul edukasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Ketut Sudarsana.

Ia menambahkan, kolaborasi di Ethnobotanical Garden The Sanur juga mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, konsep Kampus Berdampak hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara akademisi dan praktisi.

Strategi Perkuat Health Tourism Indonesia

Direktur Utama InJourney Hospitality, Christine Hutabarat, menyampaikan bahwa kolaborasi riset ini merupakan langkah strategis dalam mendukung visi KEK Sanur sebagai destinasi kesehatan dan pariwisata berkelas dunia.

“Sinergi antara akademisi dan praktisi menjadi elemen penting dalam menghadirkan kawasan berbasis riset, inovasi, dan berdaya saing global. Ethnobotanical Garden ini menjadi bagian integral dari pembangunan ekosistem health & wellness yang berkelanjutan,” ujar Christine.

KEK Sanur merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022, dan dikembangkan di atas lahan seluas 41,26 hektare.

Kawasan ini mengintegrasikan layanan kesehatan berstandar internasional dengan pariwisata dalam satu ekosistem holistik bernama The Sanur.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Sanur Bali
Universitas Udayana
Ethnobotanical garden
The Sanur
