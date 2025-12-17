Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Motif Resbob Hina Suku Sunda dan Viking demi Dapat Saweran, Sudah Yakin Videonya Bakal Viral

Polisi mengungkap motif Resbob melakukan perekaman saat menghina suku Sunda dan Viking demi memperoleh uang melalui saweran.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Motif Resbob Hina Suku Sunda dan Viking demi Dapat Saweran, Sudah Yakin Videonya Bakal Viral
Tangkapan layar YouTube Kompas TV
RESBOB JADI TERSANGKA - Streamer Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau yang lebih dikenal sebagai Resbob saat diperlihatkan dalam konferensi pers di Polda Jabar setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian, Rabu (17/12/2025). Dia diduga menghina suku Sunda dan fans Persib, Viking dalam sebuah video yang viral di media sosial. 

Ringkasan Berita:
  • Polisi mengungkap bahwa motif Resbob melakukan perekaman saat menghina suku Sunda dan Viking demi memperoleh saweran berupa uang dari penontonnya.
  • Pasalnya, dia disebut sudah meyakini bahwa videonya tersebut bakal viral ketika diunggah di media sosial.
  • Kini, hinaannya itu berujung dirinya ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian.
  • Resbob pun terancam hukuman enam tahun penjara.

TRIBUNNEWS.COM - Streamer Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau yang lebih dikenal sebagai Resbob resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian.

Dia diduga menghina suku Sunda dan fans Persib, Viking, dalam sebuah video viral di media sosial.

Polisi pun mengungkap bahwa motif Resbob melakukan penghinaan tersebut demi memperoleh uang dari saweran para penontonnya.

"Dari kegiatan tayangan-tayangan ini, mendulang saweran sejumlah uang. Dari hasil pemeriksaan, ini dari hasil motivasinya melakukan ujaran kebencian," kata Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, dalam konferensi pers di Polda Jabar, Rabu (17/12/2025).

Rudi menuturkan Resbob telah meyakini konten ujaran kebenciannya tersebut bakal viral.

Baca juga: Respons Bigmo usai Diminta sang Ibu Bantu Kakaknya Resbob yang Tersandung Kasus Hina Suku Sunda

Sehingga, sambung Rudi, Resbob memperoleh keuntungan berupa uang melalui viralnya video tersebut.

Rekomendasi Untuk Anda

"Saya meyakini bahwa Resbob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka viewer-nya akan banyak, yang nyawer banyak, dan tentunya dapat keuntungan," katanya.

"Oleh sebab itu, pasal-pasal yang sudah kita sebutkan itu sudah memenuhi unsur (berupa) mentransmisikan dan mendapat keuntungan," sambung Rudi.

Sebagai informasi, video dugaan Resbob menghina suku Sunda dan dan Viking dilakukannya saat melakukan siaran langsung atau live streaming di dalam mobil yang dikendarainya.

Momen itu pun direkam oleh rekan Resbob yang duduk di sampingnya. Selain Viking, Resbob sebenarnya diduga turut menghina fans Persebaya, Bonek.

"Viking an****, Viking an****. Bonek Viking sama aja, tapi yang an**** hanya Viking," katanya dalam video tersebut.

"Pokoknya semua Sunda an****, semua orang Sunda an****," sambungnya.

Pasca video tersebut viral, Resbob lantas dillaporkan oleh kuasa hukum Viking, Ferdy Rizki ke Polda Jabar.

Adapun pelaporan itu setelah adanya permintaan langsung dari Ketua Umum Viking, Tobias Ginanjar.

Akibat perbuatannya, Resbob dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 a ayat 2 dan/atau Pasal 34 juncto Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Ditangkap di Semarang, Sempat Ditempatkan di Sel Khusus

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
Viking
Sunda
Resbob
Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan
Persib
viral
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas