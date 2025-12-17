Motif Resbob Hina Suku Sunda dan Viking demi Dapat Saweran, Sudah Yakin Videonya Bakal Viral

Ringkasan Berita: Polisi mengungkap bahwa motif Resbob melakukan perekaman saat menghina suku Sunda dan Viking demi memperoleh saweran berupa uang dari penontonnya.

Pasalnya, dia disebut sudah meyakini bahwa videonya tersebut bakal viral ketika diunggah di media sosial.

Kini, hinaannya itu berujung dirinya ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian.

Resbob pun terancam hukuman enam tahun penjara.

TRIBUNNEWS.COM - Streamer Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau yang lebih dikenal sebagai Resbob resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian.

Dia diduga menghina suku Sunda dan fans Persib, Viking, dalam sebuah video viral di media sosial.

Polisi pun mengungkap bahwa motif Resbob melakukan penghinaan tersebut demi memperoleh uang dari saweran para penontonnya.

"Dari kegiatan tayangan-tayangan ini, mendulang saweran sejumlah uang. Dari hasil pemeriksaan, ini dari hasil motivasinya melakukan ujaran kebencian," kata Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, dalam konferensi pers di Polda Jabar, Rabu (17/12/2025).

Rudi menuturkan Resbob telah meyakini konten ujaran kebenciannya tersebut bakal viral.

Baca juga: Respons Bigmo usai Diminta sang Ibu Bantu Kakaknya Resbob yang Tersandung Kasus Hina Suku Sunda

Sehingga, sambung Rudi, Resbob memperoleh keuntungan berupa uang melalui viralnya video tersebut.

Rekomendasi Untuk Anda

"Saya meyakini bahwa Resbob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka viewer-nya akan banyak, yang nyawer banyak, dan tentunya dapat keuntungan," katanya.

"Oleh sebab itu, pasal-pasal yang sudah kita sebutkan itu sudah memenuhi unsur (berupa) mentransmisikan dan mendapat keuntungan," sambung Rudi.

Sebagai informasi, video dugaan Resbob menghina suku Sunda dan dan Viking dilakukannya saat melakukan siaran langsung atau live streaming di dalam mobil yang dikendarainya.

Momen itu pun direkam oleh rekan Resbob yang duduk di sampingnya. Selain Viking, Resbob sebenarnya diduga turut menghina fans Persebaya, Bonek.

"Viking an****, Viking an****. Bonek Viking sama aja, tapi yang an**** hanya Viking," katanya dalam video tersebut.

"Pokoknya semua Sunda an****, semua orang Sunda an****," sambungnya.

Pasca video tersebut viral, Resbob lantas dillaporkan oleh kuasa hukum Viking, Ferdy Rizki ke Polda Jabar.

Adapun pelaporan itu setelah adanya permintaan langsung dari Ketua Umum Viking, Tobias Ginanjar.

Akibat perbuatannya, Resbob dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 a ayat 2 dan/atau Pasal 34 juncto Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Ditangkap di Semarang, Sempat Ditempatkan di Sel Khusus