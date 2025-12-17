Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Bocah Tewas di Rumah Mewah

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Kasi Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan dari total luka, 19 di antaranya merupakan luka akibat benda tajam.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Erik S
zoom-in 4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati
HO/IST/TribunBanten.com/Muhammad Uqel Assathir
DUGAAN PEMBUNUHAN - Kolase pemakaman bocah berusia 9 tahun yang diduga merupakan korban pembunuhan di rumah mewah di Kota Cilegon, Banten. 

Ringkasan Berita:
  • Jenazah MAHM alias E (9), putra dari pengusaha sekaligus dewan pakar PKS telah dimakamkan.
  • Korban tewas dengan 22 luka, 19 diantaranya adalah luka benda tajam.
  • Wakil Bupati Serang, Najib Hamas mengatakan ayah korban, Maman Suherman, dikenal sebagai sosok pengusaha yang memiliki jiwa sosial tinggi dan religius.

TRIBUNNEWS.COM, CILEGON - MAHM alias E (9), putra dari pengusaha sekaligus dewan pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haji Maman Suherman, dikuburkan pada Rabu (16/12/2025).

E diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan belasan luka tajam di jenazahnya.

Pemakaman korban dihadiri Wakil Bupati Serang, Najib Hamas. Dugaan pembunuhan tersebut terjadi di rumah mewah di kawasan BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Banten pada Selasa (16/12/2025). 

Baca juga: CCTV di Rumah Mewah Cilegon Tempat Bocah 9 Tahun Tewas Sudah Rusak 2 Minggu

Tewas dengan 22 Luka

Polisi mengatakan terdapat 22 luka di tubuh E.

Kasi Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan dari total luka, 19 di antaranya merupakan luka akibat benda tajam.

"Jadi untuk pengamatan luar itu, ada luka sebanyak 22. 22 terdiri dari 19 luka kekerasan benda tajam, nah tapi enggak tahu nih apakah dia menggunakan pisau atau apa kita belum tahu karena barang bukti tidak ada kan," kata Sigit saat dihubungi, Rabu (17/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara, kata Sigit, tiga luka lainnya diduga berasal dari benda tumpul. Namun, posisi berada di bagian yang fatal yakni leher dan dada.

Meski begitu, Sigit mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum dari kedokteran untuk kepastian jumlah lukanya.

"Visum kan belum keluar nih, kita tidak bisa ini," ucapnya.

Di sisi lain, Sigit mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk membuat terang kasus ini.

Tidak Ada Barang Hilang

AKP Sigit Dermawan mengatakan dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya barang yang hilang di rumah itu.

"Kita masih mendalami nih, setelah ini sudah olah tkp tidak ada barang barang yang hilang. Kita masih menunggu, kita cek dulu sama keluarga korban, karena pada saat ditanya nih, kan masih duka," kata Sigit.

Sehingga, Sigit mengatakan pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan peristiwa yang merenggut nyawa korban akibat perampokan atau bukan.

Baca juga: Sosok Maman Suherman, Pengusaha asal Cilegon Temukan Anak Tewas di Rumah, DPP PKS Berduka

"Cuman untuk ininya belum ya motifnya belum ya apakah perampokan atau apa masih belum ya, masih kita mendalami," jelasnya.

Sementara itu, Wakapolres Cilegon, Kompol Arief Nazaruddin Yusuf mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Maman Suherman
rumah mewah
Cilegon
Banten
pembunuhan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Bocah Tewas di Rumah Mewah

Anak Pengusaha Sukses di Cilegon Banten Ditemukan Tewas dengan 14 Luka Tusukan

Anak Pengusaha Sukses di Cilegon Banten Ditemukan Tewas dengan 14 Luka Tusukan

Perampokan Rumah Mewah di Cilegon, Anak Pemilik Rumah Tewas 

Perampokan Rumah Mewah di Cilegon, Anak Pemilik Rumah Tewas 

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas