4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Ringkasan Berita: Jenazah MAHM alias E (9), putra dari pengusaha sekaligus dewan pakar PKS telah dimakamkan.

Korban tewas dengan 22 luka, 19 diantaranya adalah luka benda tajam.

Wakil Bupati Serang, Najib Hamas mengatakan ayah korban, Maman Suherman , dikenal sebagai sosok pengusaha yang memiliki jiwa sosial tinggi dan religius.

TRIBUNNEWS.COM, CILEGON - MAHM alias E (9), putra dari pengusaha sekaligus dewan pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haji Maman Suherman, dikuburkan pada Rabu (16/12/2025).

E diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan belasan luka tajam di jenazahnya.

Pemakaman korban dihadiri Wakil Bupati Serang, Najib Hamas. Dugaan pembunuhan tersebut terjadi di rumah mewah di kawasan BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Banten pada Selasa (16/12/2025).

Tewas dengan 22 Luka

Polisi mengatakan terdapat 22 luka di tubuh E.

Kasi Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan dari total luka, 19 di antaranya merupakan luka akibat benda tajam.

"Jadi untuk pengamatan luar itu, ada luka sebanyak 22. 22 terdiri dari 19 luka kekerasan benda tajam, nah tapi enggak tahu nih apakah dia menggunakan pisau atau apa kita belum tahu karena barang bukti tidak ada kan," kata Sigit saat dihubungi, Rabu (17/12/2025).

Sementara, kata Sigit, tiga luka lainnya diduga berasal dari benda tumpul. Namun, posisi berada di bagian yang fatal yakni leher dan dada.

Meski begitu, Sigit mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum dari kedokteran untuk kepastian jumlah lukanya.

"Visum kan belum keluar nih, kita tidak bisa ini," ucapnya.

Di sisi lain, Sigit mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk membuat terang kasus ini.

Tidak Ada Barang Hilang

AKP Sigit Dermawan mengatakan dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya barang yang hilang di rumah itu.

"Kita masih mendalami nih, setelah ini sudah olah tkp tidak ada barang barang yang hilang. Kita masih menunggu, kita cek dulu sama keluarga korban, karena pada saat ditanya nih, kan masih duka," kata Sigit.

Sehingga, Sigit mengatakan pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan peristiwa yang merenggut nyawa korban akibat perampokan atau bukan.

"Cuman untuk ininya belum ya motifnya belum ya apakah perampokan atau apa masih belum ya, masih kita mendalami," jelasnya.

Sementara itu, Wakapolres Cilegon, Kompol Arief Nazaruddin Yusuf mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku.