Banjir Bandang di Sumatera

Watsons Indonesia Kirim Bantuan Rp255 Juta untuk Korban Bencana Sumatera

Duka mendalam menyelimuti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah bencana alam melanda wilayah tersebut. 

Editor: Dodi Esvandi
zoom-in Watsons Indonesia Kirim Bantuan Rp255 Juta untuk Korban Bencana Sumatera
HO/IST
Watsons Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp255 juta untuk korban bencana Sumatera. Bantuan ini disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta, agar dapat menjangkau masyarakat terdampak secara cepat dan tepat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Duka mendalam menyelimuti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah bencana alam melanda wilayah tersebut. 

Di tengah kepedihan, Watsons Indonesia hadir membawa secercah harapan dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp255 juta.

Bantuan ini disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta, agar dapat menjangkau masyarakat terdampak secara cepat dan tepat. 

Fokus utama bantuan adalah kebutuhan dasar yang paling mendesak: akses air bersih, kebersihan, dan kesehatan.

Watsons Indonesia menyalurkan air minum Treats by Watsons, sabun mandi, serta tisu basah—barang-barang sederhana namun vital untuk menjaga kesehatan para penyintas di tengah kondisi darurat.

Managing Director Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati, menegaskan bahwa kepedulian terhadap sesama adalah nilai yang selalu dijunjung perusahaan.

Baca juga: Terjun ke Lokasi Banjir Bandang di Agam-Padang, Relawan Undip Ungkap Pengungsi Trauma Hujan

“Bantuan ini adalah bentuk solidaritas kami untuk saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami berharap kebutuhan dasar para penyintas dapat terpenuhi, dan kondisi di wilayah terdampak segera pulih sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan baik,” ujar Lilis.

Watsons Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus aktif dalam berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan, sebagai bagian dari tanggung jawab berkelanjutan terhadap masyarakat Indonesia.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Tribunnews
Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Cari 53 Korban Hilang di Agam Sumbar, Tim SAR Terkendala Luas Area Hingga Derasnya Arus Sungai 

Cari 53 Korban Hilang di Agam Sumbar, Tim SAR Terkendala Luas Area Hingga Derasnya Arus Sungai 

Akses ke Lembah Anai Dibuka, HKI Percepat Penanganan Infrastruktur Dampak Banjir Sumatera

Akses ke Lembah Anai Dibuka, HKI Percepat Penanganan Infrastruktur Dampak Banjir Sumatera

