Banjir Bandang di Sumatera

Gotong Royong Polri dan Warga Bersihkan Masjid Raya Al-Furqan Aceh Tamiang Pascabanjir

Personel Polri dan warga bergotong royong dan bersatu padu membersihkan Masjid Raya Al-Furqan Aceh Tamiang

Penulis: willy Widianto
Editor: Wahyu Aji
POLISI BERSIHKAN MASJID - Personel Polri dan warga bergotong royong dan bersatu padu membersihkan Masjid Raya Al-Furqan Aceh Tamiang, Banda Aceh yang sempat terendam lumpur tebal imbas dari bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Personel Polri dan warga bergotong royong dan bersatu padu membersihkan Masjid Raya Al-Furqan Aceh Tamiang, Banda Aceh yang sempat terendam lumpur tebal imbas dari bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut.

Personel kepolisian dari Satgas Aman Nusa II Aceh Tamiang bersama masyarakat setempat berjibaku membersihkan lumpur yang tebal dan pekat.

Mereka membersihkan area wudhu pria dan wanita.

 

Pintu masuk Masjid hingga lokasi utama menunaikan Salat. Setiap titik terendam lumpur dibersihkan dengan maksimal.

"Alhamdulillah, kerja keras personel kepolisian dan masyarakat, tentunya berjalan dengan baik. Masjid yang biasanya dijadikan aktivitas ibadah warga setempat, kini kembali berjalan normal sediakala," kata Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi dalam keterangannya, Rabu(17/12/2025).

Muliadi pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan jajaran yang terus berusaha membersihkan Masjid, sekolah dan fasilitas umum lainnya.

Menurutnya, personel Polri bakal terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Hal ini merupakan komitmen kepolisian untuk bangkit bersama-sama dengan warga usai diterpa bencana alam.

"Sebagaimana, Polri untuk masyarakat, personel terus turun ke lapangan untuk memberikan layanan terbaik, menyalurkan bantuan dan ikut berupaya keras memulihkan Provinsi Aceh usai mengalami bencana alam," ujarnya.

Sebelumnya, personel Polri dan masyarakat juga telah membersihkan Masjid Syuhada di Aceh Tamiang. Tempat ibadah tersebut tidak bisa digunakan lantaran terendam lumpur.

Personel kepolisian dan masyarakat secara terus menerus membersihkan masjid tersebut.

Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya Masjid Syuhada kini bisa kembali digunakan oleh masyarakat untuk menunaikan ibadah.  

Baca juga: Polri Raih Peringkat Pertama Nasional Monev KIP 2025: Kapolri: Ini Apresiasi Sekaligus Tantangan

"Setelah kami, personel kepolisian dan warga terus menerus melakukan pembersihan, akhirnya masjid sudah bisa dipakai lagi oleh masyarakat untuk menunaikan ibadah," tutur Muliadi.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Polri
Aceh Tamiang
Aceh
bencana alam
Tribunnews
Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Menko Zulkifli Hasan VIRAL Lagi, Dulu Panggul Beras Sekarang Pegang Cerutu 

Menko Zulkifli Hasan VIRAL Lagi, Dulu Panggul Beras Sekarang Pegang Cerutu 

Said Didu soal Dominasi Oligarki: Parpol-Hukum Sudah Dikuasai, Banjir Sumatera-Kasus JK Jadi Bukti

Said Didu soal Dominasi Oligarki: Parpol-Hukum Sudah Dikuasai, Banjir Sumatera-Kasus JK Jadi Bukti

