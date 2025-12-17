Update Banjir di Sumatera, Korban Bertambah, Dunia Usaha Turun Tangan Salurkan Bantuan

Ringkasan Berita: Banjir masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada Rabu (17/12/2025), menyebabkan warga terdampak membutuhkan bantuan logistik dan dukungan pemulihan pascabencana.

Yayasan Sehati Kasih Abadi (YSKA) bersama KADIN Jakarta Timur dan mitra dunia usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok dan logistik sebagai bentuk kepedulian terhadap korban banjir.

Bantuan ini adalah hasil kolaborasi lintas sektor antara organisasi sosial dan dunia usaha.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara hingga Rabu (17/12/2025) masih menunjukkan dampak serius.

Ribuan warga terdampak masih mengungsi, sementara proses penanganan darurat dan pemulihan terus dilakukan pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir dan longsor telah menyebabkan ratusan korban jiwa serta puluhan ribu warga mengungsi di sejumlah kabupaten, termasuk Langkat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Selain itu, puluhan ribu rumah rusak, dengan ribuan di antaranya mengalami kerusakan berat hingga hilang tersapu banjir.

Pemerintah pusat dan daerah bersama tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban hilang, distribusi logistik, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan bencana.

Di tengah situasi tersebut, Yayasan Sehati Kasih Abadi (YSKA) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara KADIN Jakarta Timur, YSKA, Koperasi SEHATI, SIMGROUP, NPM Group, MCS Corp, DKM Group, dan Raharja Motor.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok dan logistik yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Penyerahan bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dunia usaha dan organisasi sosial terhadap kondisi darurat yang dihadapi warga.

Ketua KADIN Jakarta Timur, Anta Ginting, menegaskan bahwa kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam memperkuat respons kemanusiaan saat bencana terjadi.

“Penanganan bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Melalui sinergi antara KADIN Jakarta Timur, YSKA, dan para mitra, kami berupaya memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Anta Ginting, Rabu (17/12/2025).

Ia menambahkan, keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah.

“Dunia usaha tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial. Aksi kemanusiaan ini mencerminkan komitmen tersebut,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Sehati Kasih Abadi menyampaikan bahwa kerja sama dengan KADIN Jakarta Timur dan para mitra usaha memungkinkan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih terkoordinasi dan efektif.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” ujarnya.

Melalui aksi kemanusiaan ini, YSKA dan KADIN Jakarta Timur menegaskan komitmen untuk terus mendorong semangat gotong royong serta memperkuat peran kolaborasi antara organisasi sosial dan dunia usaha dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Utara.