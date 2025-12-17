Potret Anak-anak di Pengungsian Aceh Tamiang Tanpa Alas Kaki, Berbincang dengan Prajurit TNI AL

Ringkasan Berita: Tim Trauma Healing Dinas Psikologi Angkatan Laut (Dispsial) wilayah Banda Aceh, dipimpin Mayor Laut (KH) Junaid Ridha Akbar, melaksanakan terapi psikologis untuk mengurangi kecemasan dan dampak trauma anak-anak.

Tujuan utama: Mengembalikan kesehatan mental, menghilangkan trauma, serta membangkitkan rasa percaya diri anak-anak terdampak bencana.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah anak-anak di antara terpal dan tenda pengungsian di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh tampak tertawa lebar memegang perutnya.

Sebagian anak-anak tampak tak mengenakan alas kaki berdiri di atas tanah yang basah dan berlumpur.

Mereka tampak menirukan gerakan seorang prajurit TNI Angkatan Laut (AL) berseragam dan mengenakan rompi merah marun bertuliskan Psikologi di punggungnya.

Tampak juga seorang anak tengah tersenyum melakukan tos dengan prajurit TNI AL disaksikan anak-anak yang berkerumun di sekitarnya.

Gambaran situasi itu tertangkap kamera Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut saat mendokumentasikan kegiatan Tim Trauma Healing Dinas Psikologi Angkatan Laut (Dispsial) wilayah Banda Aceh saat melaksanakan trauma healing kepada anak-anak terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada Selasa (16/12/2025) kemarin.

Tim yang dipimpin oleh Mayor Laut (KH) Junaid Ridha Akbar itu memberikan terapi untuk mengurangi kecemasan serta dampak psikologis akibat bencana banjir yang dirasakan oleh anak-anak.

Kepala Dinas Penerangan Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tunggul menjelaskan, tujuan lain Tim tersebut adalah mengembalikan kesehatan mental anak-anak dan menghilangkan trauma.

Cara yang dipilih oleh Tim Psikologi tersebut adalah dengan membangkitkan kembali rasa percaya diri anak-anak melalui bermain, berdoa, berjoget dan berteriak untuk mengekspresikan segara perasaannya baik rasa sedih, marah dan kecewa secara positif.

Dengan demikian, harapannya hal itu bisa membuat anak-anak perlahan bisa melupakan pengalaman atau trauma serta bisa mengembalikan rasa bahagia dan berharga terhadap dirinya sendiri.

Selain itu, kata Tunggul, Tim Psikologi TNI AL juga melakukan assesment atau penilaian dengan mengelompokkan usia baik anak, remaja dan orang tua.

"Untuk anak-anak sendiri rata-rata mengalami trauma dikarenakan terpisah dari kesehariannya seperti tidak bisa sekolah, kehilangan rumah, kehilangan tempat bermain dan kehilangan keluarga akibat banjir," kata Tunggul saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (17/12/2025).

Tunggul menjelaskan, sejauh ini TNI AL telah mengerahkan delapan personel Tim Psikologi.

Masing-masing, lanjut dia, empat personel di Sibolga dan empat personel berada di Aceh.

"Kemudian yang di Aceh dibagi menjadi 2 titik yaitu 2 personel di Lhokseumawe dan 2 personel berada di Aceh Tamiang," pungkasnya.

Ribuan Anak-Anak Mengungsi di Aceh Tamiang