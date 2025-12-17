Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: Daftar 5 Kasus Anak Bunuh Orang Tua, Terbaru Bocah SD 12 Tahun Habisi Ibu di Medan

Berikut Tribunnews sajikan 5 daftar kasus anak bunuh orang tua di 2025. Terbaru bocah SD 12 tahun habisi ibu kandung di Medan.

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Kaleidoskop 2025: Daftar 5 Kasus Anak Bunuh Orang Tua, Terbaru Bocah SD 12 Tahun Habisi Ibu di Medan
(Ho/Campus League)/Kolase: Dok.Polresta Sleman dan Kanal YouTube Tribunnews
ANAK BUNUH ORTU - (Kiri) Seorang pria berinisial A alias S (48) warga Gamping diamankan Satreskrim Polresta Sleman usai dengan sadis mengakhiri hidup ibu kandungnya sendiri berinisial SM (76) pada 7 Januari 2025 dan (Kanan) AL saat dibawa polisi usai diduga bunuh ibu kandungnya. 

Ringkasan Berita:
  • Sepanjang 2025, terjadi sejumlah kasus anak bunuh orang tua di berbagai daerah.
  • Januari: A (48) bunuh ibu di Sleman karena jengkel. Februari: Imam Ghozali (36) tusuk ibu di Semarang karena dendam.
  • Juni: Aziz (30) bunuh ibu di Lamandau setelah minum obat batuk karena merasa diabaikan. September: Sukar bunuh orang tua di Ponorogo, terdiagnosis skizofrenia paranoid.
  • Desember: AL (12) diduga bunuh ibu di Medan, kasus masih disidik polisi.

 

TRIBUNNEWS.COM - Sepanjang tahun 2025, terjadi sejumlah kasus anak bunuh orang tua kandung di berbagai daerah.

Beberapa kasus menarik perhatian publik hingga viral lewat media sosial.

Motifnya kasusnya beragam, dari sakit hati dan dipicu hal sepele.

Sementara nasib pelaku ada yang terancam hukuman mati.

Ada juga kasus dihentikan karena pelaku terbukti menderita gangguan jiwa.

Berikut Tribunnews sajikan 5 daftar kasus anak bunuh orang tua di 2025, dirangkum Rabu (17/12/2025):

1. Anak Bunuh Ibu di Sleman (Januari)

Kasus anak bunuh orang tua datang dari Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pria berinisial A alias S (48) tega bunuh ibu kandungnya sendiri berinisial SM (76).

Dirangkum dari jogja.polri.go.id, peristiwa tersebut terungkap setelah anak sulung korban inisial SP yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah berkunjung ke rumah korban pada 12 Januari 2025.

SP yang tiba di lokasi tidak mendapati orang tuanya.

Ia kemudian mencium bau tak sedap dari area kebun samping rumah.

SP juga dikejutkan dengan melihat sepasang kaki menyembul di gundukan tanah.

Saat dibongkar, ternyata jasad itu adalah SM.

Singkat cerita polisi melakukan pendalaman dan berhasil mengungkap SM dibunuh oleh S.

Halaman 1/4
1234
