Kaleidoskop 2025: Daftar 5 Kasus Anak Bunuh Orang Tua, Terbaru Bocah SD 12 Tahun Habisi Ibu di Medan

TRIBUNNEWS.COM - Sepanjang tahun 2025, terjadi sejumlah kasus anak bunuh orang tua kandung di berbagai daerah.

Beberapa kasus menarik perhatian publik hingga viral lewat media sosial.

Motifnya kasusnya beragam, dari sakit hati dan dipicu hal sepele.

Sementara nasib pelaku ada yang terancam hukuman mati.

Ada juga kasus dihentikan karena pelaku terbukti menderita gangguan jiwa.

Berikut Tribunnews sajikan 5 daftar kasus anak bunuh orang tua di 2025, dirangkum Rabu (17/12/2025):

1. Anak Bunuh Ibu di Sleman (Januari)

Kasus anak bunuh orang tua datang dari Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pria berinisial A alias S (48) tega bunuh ibu kandungnya sendiri berinisial SM (76).

Dirangkum dari jogja.polri.go.id, peristiwa tersebut terungkap setelah anak sulung korban inisial SP yang sudah berkeluarga dan hidup terpisah berkunjung ke rumah korban pada 12 Januari 2025.

SP yang tiba di lokasi tidak mendapati orang tuanya.

Ia kemudian mencium bau tak sedap dari area kebun samping rumah.

SP juga dikejutkan dengan melihat sepasang kaki menyembul di gundukan tanah.

Saat dibongkar, ternyata jasad itu adalah SM.

Singkat cerita polisi melakukan pendalaman dan berhasil mengungkap SM dibunuh oleh S.