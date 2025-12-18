Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Ringkasan Berita: Kasus pembunuhan Faizah Soraya (42) oleh anak perempuannya berinisial AI (12) menyita perhatian publik.

Meski AI mengaku menikam ibunya hingga 20 kali, keluarga dan tetangga meragukan kebenaran pengakuan tersebut karena banyak kejanggalan.

Kasus ini masih dalam penyelidikan intensif untuk mengungkap motif dan kebenaran peristiwa tragis tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Kasus pembunuhan Faizah Soraya (42) oleh siswi kelas 6 SD berinisial SAS alias AI (12) sedang menjadi sorotan.

Pada Rabu (10/12/2025), AI membunuh ibu kandungnya di Jalan Dwikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatra Utara.

Al tega menikam tubuh sang ibu sebanyak 20 kali hingga Faizah meregang nyawa.

Namun, keluarga dan tetangga meragukan AI adalah pelaku pembunuhan.

Salah seorang anggota keluarga korban Faizah yakni Dimas menyebut kasus pembunuhan Faizah tak wajar.

Dimas ragu kalah Al lah yang menghabisi nyawa ibunya sendiri.

Karenanya Dimas pun menjabarkan temuannya perihal kejanggalan kematian Faizah tersebut.

"Adek Al mengaku dia yang membunuh mamanya tapi semua kejanggalan mulai tampak dan kita hanya bisa nunggu laporan resmi dari kepolisian dan saya harap penyidik bisa mengungkap kebenarannya karena ini terlalu banyak kejanggalan," tulis Dimas dalam postingannya di Instagram, Selasa (16/12/2025).

Terkait dengan pengakuan Al tersebut, keluarga besar korban mencium kejanggalan.

Salah satu kejanggalan yang diurai Dimas adalah perihal jumlah luka tikaman di tubuh korban.

Dimas ragu keponakannya itu, Al bisa tega menusuk ibu kandungnya sebanyak puluhan kali.

"Logika, ini adek masih kelas 6 SD bukan SMP ya kawan2 dan luka tusuk ada 20 tusukan logika aja gak teriak mamaknya klo gak dibekap," pungkas Dimas.

"Penikaman lebih dari 20 tusukan di punggung, perut, tangan, kaki dan kepala korban," sambungnya.

Lantaran hal tersebut, Dimas meminta agar polisi mengusut tuntas kasus kematian Faizah.

Warga Tak Percaya Anak Bunuh Ibu

Warga masih tak menyangka seorang anak SD begitu sadis diduga menghujamkan pisau ke ibunya.