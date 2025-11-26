Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Mengenal Siklon Tropis Senyar, Penjelasan Soal Nama hingga Kenapa Disebut sebagai Fenomena Langka

Mengenal apa itu Siklon Tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi di Aceh dan Sumatera Utara.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rizkianingtyas Tiarasari
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Mengenal Siklon Tropis Senyar, Penjelasan Soal Nama hingga Kenapa Disebut sebagai Fenomena Langka
BMKG
SIKLON TROPIS SENYAR - Dalam foto: Bibit Siklon Tropis 95B yang teridentifikasi sejak 21 November 2025 di perairan timur Aceh, Selat Malaka, kini menguat menjadi Siklon Tropis Senyar. Siklon Tropis Senyar memancing pertanyaan besar, karena terbentuk begitu dekat dengan khatulistiwa, area yang selama ini dianggap hampir mustahil menjadi lokasi tumbuhnya badai besar dan relatif aman dari siklon. 

Ringkasan Berita:
  • Mengenal apa itu Siklon Tropis Senyar dan mengapa dinamakan demikian.
  • Siklon Tropis Senyar terbentuk dari Bibit Siklon 95B di kawasan Selat Malaka, bagian timur Aceh yang intensitasnya semakin menguat pada Rabu (26/11/2025) pagi pukul 07.00 WIB.
  • Siklon Tropis Senyar memancing pertanyaan besar, karena terbentuk begitu dekat dengan khatulistiwa, area yang selama ini dianggap aman dari tumbuhnya badai tropis.

TRIBUNNEWS.COM - Mengenal apa itu Siklon Tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi di Aceh dan Sumatra Utara.

Siklon tropis adalah badai dengan kekuatan yang besar, dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 kilometer (km). 

Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat, lebih dari 26,5 derajat Celsius.

Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km/jam.

Kali ini, muncul siklon tropis di kawasan Selat Malaka yang disebut Siklon Tropis Senyar.

Siklon Tropis Senyar terbentuk dari Bibit Siklon 95B di kawasan Selat Malaka, bagian timur Aceh yang intensitasnya semakin menguat pada Rabu (26/11/2025) pagi pukul 07.00 WIB, berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Rekomendasi Untuk Anda

Dikutip dari unggahan di akun Instagram milik Stasiun Geofisika Kelas I BMKG, Sleman Yogyakarta, @stageofsleman, Siklon Tropis Senyar merupakan satu dari dua siklon tropis (Tropical Cyclone atau TC) yang terbentuk di utara Indonesia baru-baru ini.

Siklon satunya lagi yakni Siklon Tropis Koto muncul di Laut Filipina Barat.

Saat ini, Siklon Tropis Senyar berpusat di sekitar 5.0° LU dan 98.0° BT dengan tekanan udara minimum di pusat mencapai sekitar 998 hPa dan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 43 knot (80 km/jam).

Akan tetapi, diperkirakan intensitas siklon tersebut akan menurun.

"Dalam 24 jam ke depan, Siklon Tropis Senyar bergerak ke arah barat hingga barat daya dan masih di daratan Aceh dengan kecepatan pergerakan 4 knot (7 km/jam), sedangkan dalam 48 jam ke depan Siklon Tropis Senyar diperkirakan akan menurun intensitasnya menjadi Depresi Tropis," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers di Gedung Command Center MHEWS, BMKG, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Baca juga: Bibit Siklon 95B Jadi Siklon Tropis Senyar, Cuaca Ekstrem Ancam Aceh hingga Riau

Berdasarkan pemantauan terakhir, siklon ini bergerak ke arah barat menuju wilayah daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 10 km/jam dan dapat berdampak signifikan terhadap potensi terjadinya hujan sangat lebat hingga ekstrem yang dapat disertai angin kencang di wilayah sekitarnya.

Sehingga, pemerintah dan warga diharapkan untuk waspada terhadap potensi dampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah pada dua hingga tiga hari ke depan.

Seperti Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Barat (Sumbar), dan sekitarnya.

BMKG sendiri terus memantau dinamika atmosfer imbas sistem siklon tropis melalui TCWC (Tropical Cyclone Warning Center) Jakarta. 

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Halaman 1/4
1234
Tags:
Siklon Tropis Senyar
Bibit Siklon 95B
BMKG
Teuku Faisal Fathani
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas