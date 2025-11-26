Mengenal Siklon Tropis Senyar, Penjelasan Soal Nama hingga Kenapa Disebut sebagai Fenomena Langka

Ringkasan Berita: Mengenal apa itu Siklon Tropis Senyar dan mengapa dinamakan demikian.

Siklon Tropis Senyar memancing pertanyaan besar, karena terbentuk begitu dekat dengan khatulistiwa, area yang selama ini dianggap aman dari tumbuhnya badai tropis.

TRIBUNNEWS.COM - Mengenal apa itu Siklon Tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi di Aceh dan Sumatra Utara.

Siklon tropis adalah badai dengan kekuatan yang besar, dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 kilometer (km).

Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat, lebih dari 26,5 derajat Celsius.

Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km/jam.

Kali ini, muncul siklon tropis di kawasan Selat Malaka yang disebut Siklon Tropis Senyar.

Siklon Tropis Senyar terbentuk dari Bibit Siklon 95B di kawasan Selat Malaka, bagian timur Aceh yang intensitasnya semakin menguat pada Rabu (26/11/2025) pagi pukul 07.00 WIB, berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dikutip dari unggahan di akun Instagram milik Stasiun Geofisika Kelas I BMKG, Sleman Yogyakarta, @stageofsleman, Siklon Tropis Senyar merupakan satu dari dua siklon tropis (Tropical Cyclone atau TC) yang terbentuk di utara Indonesia baru-baru ini.

Siklon satunya lagi yakni Siklon Tropis Koto muncul di Laut Filipina Barat.

Saat ini, Siklon Tropis Senyar berpusat di sekitar 5.0° LU dan 98.0° BT dengan tekanan udara minimum di pusat mencapai sekitar 998 hPa dan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 43 knot (80 km/jam).

Akan tetapi, diperkirakan intensitas siklon tersebut akan menurun.

"Dalam 24 jam ke depan, Siklon Tropis Senyar bergerak ke arah barat hingga barat daya dan masih di daratan Aceh dengan kecepatan pergerakan 4 knot (7 km/jam), sedangkan dalam 48 jam ke depan Siklon Tropis Senyar diperkirakan akan menurun intensitasnya menjadi Depresi Tropis," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers di Gedung Command Center MHEWS, BMKG, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Berdasarkan pemantauan terakhir, siklon ini bergerak ke arah barat menuju wilayah daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 10 km/jam dan dapat berdampak signifikan terhadap potensi terjadinya hujan sangat lebat hingga ekstrem yang dapat disertai angin kencang di wilayah sekitarnya.

Sehingga, pemerintah dan warga diharapkan untuk waspada terhadap potensi dampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah pada dua hingga tiga hari ke depan.

Seperti Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Barat (Sumbar), dan sekitarnya.

BMKG sendiri terus memantau dinamika atmosfer imbas sistem siklon tropis melalui TCWC (Tropical Cyclone Warning Center) Jakarta.