Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Mengenal Perbedaan Siklon Tropis dan Puting Beliung: Skala, Durasi, hingga Dampaknya

Siklon tropis dan angin puting beliung memiliki perbedaan dalam hal durasi, skala, hingga dampak yang ditimbulkan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Mengenal Perbedaan Siklon Tropis dan Puting Beliung: Skala, Durasi, hingga Dampaknya
BMKG
ILUSTRASI BIBIT SIKLON - Cuaca ekstrem dapat dipengaruhi oleh munculnya siklon tropis dan menyebabkan angin puting beliung. Berikut perbedaan antara siklon tropis dan angin puting beliung. 

Ringkasan Berita:
  • Fenomena cuaca ekstrem bisa dipengaruhi oleh munculnya siklon tropis
  • Cuaca ekstrem juga dapat menyebabkan timbulnya angin puting beliung
  • Siklon tropis dan angin puting beliung memiliki sejumlah perbedaan
  • keduanya bersifat merusak dan berbahaya.

TRIBUNNEWS.COM – Pergantian musim selalu ditandai dengan adanya fenomena cuaca ekstrem.

Cuaca ekstrem sendiri merupakan sebuah kondisi cuaca yang berbeda jauh dari kondisi normal dan terjadi dengan intensitas atau dampak yang sangat kuat hingga dapat menimbulkan kerusakan, gangguan aktivitas, atau membahayakan keselamatan.

Cuaca ekstrem biasanya dipicu oleh sejumlah faktor seperti munculnya siklon tropis yang ada di sekitar garis khatulistiwa.

Selain siklon tropis, cuaca ekstrem juga bisa menimbulkan angin puting beliung.

Meski begitu, siklon tropis dan angin puting beliung ternyata memiliki perbedaan.

Berikut Tribunnews sajikan perbedaan antara siklon tropis dan angin puting beliung berdasarkan skala, durasi, hingga dampaknya.

Baca juga: BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem, Dominasi Hujan Masih Akan Berlanjut Hingga 11 Desember

Perbedaan

Rekomendasi Untuk Anda

Dikutip dari Instagram @infobmkg, berikut perbedaan siklon tropis dan angin puting beliung:

1. Skala

Berdasarkan skalanya, siklon tropis berbentuk menyerupai badai raksasa yang terjadi di atas laut hangat dengan dampak meluas.

Siklon tropis biasanya akan berdampak pada area yang luas, meliputi beberapa provinsi atau bahkan negara.

Sedangkan angin puting beliung biasanya terjadi di daratan atau perairan dangkal (water spout) dan memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan siklon tropis.

Angin puting beliung akan berdampak pada area yang kecil atau lokal.

2. Durasi

Siklon tropis biasanya terjadi dalam rentang waktu antara 3 hingga 18 hari, bergantung pada kekuatan pembentuknya.

Sedangkan angin puting beliung terjadi atau berlangsung dalam waktu singkat, berkisar 5 hingga 10 menit.

Baca juga: Daftar Wilayah Berpotensi Dilanda Banjir Rob hingga 15 Desember 2025: Pesisir Jakarta Waspada

3. Dampak

Siklon tropis akan berdampak sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kerusakan yang besar pada area yang luas.

Hal ini terjadi karena siklon tropis bisa berubah menjadi hujan dengan intensitas sangat lebat yang dapat menimbulkan banjir.

Selain itu, siklon tropis juga bisa berpengaruh pada tingginya gelombang laut.

Sementara itu, angin puting beliung juga memiliki dampak yang besar, namun cakupan wilayahnya hanya kecil.

Meski begitu, angin puting beliung juga harus tetap diwaspadai karena bersifat merusak segala sesuatu yang dilewati, seperti bangunan, jembatan, pohon bahkan kendaraan.

(Tribunnews.com/David Adi)

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Nasional

Sosok Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari, Wadirut BRI yang Baru, Gantikan Agus Noorsanto

Tags:
siklon tropis
Angin Puting Beliung
cuaca ekstrem
banjir
Bencana Hidrometeorologi
TribunEvergreen
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas