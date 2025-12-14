Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kasus Nikita Mirzani Vs Reza Gladys

Vonis Diperberat dari 4 Jadi 6 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Tak Menyesal Ajukan Banding

Vonis diperberat dari empat tahun menjadi enam tahun penjara dalam kasus pemerasan, Nikita Mirzani tak menyesal mengajukan upaya banding.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Salma Fenty
Vonis Diperberat dari 4 Jadi 6 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Tak Menyesal Ajukan Banding
Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah
VONIS NIKITA MIRZANI - Nikita Mirzani usai menjalani sidang putusan kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). Nikita Mirzani tak menyesal mengajukan upaya banding. 

Ringkasan Berita:
  • Vonis Nikita Mirzani diperberat dari empat menjadi enam tahun penjara saat banding.
  • Nikita Mirzani tak menyesal telah mengajukan upaya banding.
  • Pihak Nikita Mirzani kecewa dengan putusan banding yang dibacakan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Upaya banding yang diajukan oleh terdakwa Nikita Mirzani dalam kasus pemerasan yang dilaporkan dokter Reza Gladys berujung pada penguatan dan penambahan hukuman.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk memperberat vonis yang dijatuhkan di tingkat Pengadilan Negeri, dari empat tahun menjadi enam tahun penjara.

Dalam amar putusannya, Nikita Mirzani disebut terbukti bersalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan ini, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya hanya menyatakan terdakwa bersalah atas Pasal UU ITE dan membebaskannya dari dakwaan TPPU.

Pemilik nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi itu tak menyesal telah mengajukan banding sehingga hukumannya diperberat menjadi enam tahun penjara.

Hal ini diungkap langsung oleh perwakilan tim kuasa hukumnya, Andi Syarifuddin.

Dikatakan Andi, pihaknya hanya kecewa dengan hasil banding tersebut.

"Sebenarnya begini ya, kalau dikatakan bahwa menyesal, tidak ada kata menyesal," jelas Andi, dikutip dari YouTube Cumicumi, Minggu (14/12/2025).

"Tapi yang ada adalah kecewa saja ya. Nah, kecewa ini justru memacu kita untuk semangat ya, demi tegaknya hukum di Republik ini," lanjutnya.

Bahkan, menurut Andi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut bisa batal demi hukum.

Baca juga: Praktisi Hukum Ungkap 3 Kemungkinan jika Nikita Mirzani Ajukan Kasasi usai Hukuman Diperberat

"Saya ingin menyampaikan begini bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."

"Dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI itu menurut saya ya bahkan tim kami bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan," tuturnya.

Sesuai Prediksi Kuasa Hukum Reza Gladys

Vonis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jadi lebih berat terhadap Nikita Mirzani sesuai prediksi Julianus Sembiring, kuasa hukum Reza Gladys.

Sebelumnya, Julianus menyoroti posisi hukum Nikita di tingkat banding.

Ia menilai bahwa berdasarkan pengalamannya, kesesuaian alat bukti dalam kasus ini menunjukkan bahwa upaya banding yang diajukan terdakwa umumnya jarang berhasil. 

Halaman 1/3
123
Tags:
Nikita Mirzani
Reza Gladys
pemerasan
TPPU
Meaningful
Tribunnews
