Sherly Sempat ke Rumah Kakak Mpok Alpa sebelum Hilang, Mpok Banong Lihat Gelagat Mencurigakan

Ringkasan Berita: Sebelum dikabarkan hilang, anak Mpok Alpa, Sherly sempat mampir ke rumah sang bibi.

Namun, kedatangan Sherly sempat dicurigai karena tidak seperti biasanya.

Mpok Banong, kakak Mpok Alpa kesal Aji Darmaji tak cerita soal hilangnya Sherly.

TRIBUNNEWS.COM - Sebelum dikabarkan meninggalkan rumah tanpa kabar jelang sidang hak perwalian ayah sambungnya, Aji Darmaji, Sherly yang merupakan putri Mpok Alpa sempat mendatangi rumah sang bibi.

Hal itu diungkapkan kakak Mpok Alpa, Mpok Banong, saat dikonfirmasi terkait kabar menghilangnya Sherly.

Diungkapkan Mpok Banong, dua hari sebelumnya, Sherly sempat mendatangi rumahnya.

Namun, kedatangan Sherly hanya berlangsung sebentar.

Kala itu, Mpok Banong sudah menaruh curiga pada gelagat putri sulung mendiang adiknya tersebut.

"Kemarin dua hari yang lalu (ke sini), cuma sebentar," ungkapnya, dikutip dari YouTube insertlive, Minggu (14/12/2025).

Ia sendiri heran dengan kedatangan Sherly yang hanya sebentar itu.

"Enggak biasanya dia kemari tuh sebentar," tandasnya.

Terkait sikap janggal Sherly tersebut, Mpok Banong memilih diam.

Pasalnya, selama ini jika ditanya mengenai hal sensitif, Sherly akan menangis.

Baca juga: Putri Sulung Mpok Alpa Hilang Tiga Hari, Ayah Tiri Telusuri ke Teman-temannya

"Ibu sudah mikir tadi, berarti dia enggak mau ditanya sama ibu. Takut dia, kayak gitu. Dia mah kalau ibu tanya cengeng," seloroh Mpok Banong lagi.

Disinggung perkiraan di mana Sherly berada, Mpok Alpa justru bertanya balik.

"Lah kok tanya (saya)" cetusnya.

Kabar hilangnya Sherly ini membuat Mpok Banong kembali meluapkan kekecewaan pada adik iparnya, Aji Darmaji.