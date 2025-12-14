Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Sherly Sempat ke Rumah Kakak Mpok Alpa sebelum Hilang, Mpok Banong Lihat Gelagat Mencurigakan

Putri Mpok Alpa kini dikabarkan hilang tanpa kabar, ia sempat datangi rumah sang bibi dengan gelagat mencurigakan.

Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Nuryanti
zoom-in Sherly Sempat ke Rumah Kakak Mpok Alpa sebelum Hilang, Mpok Banong Lihat Gelagat Mencurigakan
Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah
SHERLY HILANG - Sherly, putri sulung Mpok Alpa, diliputi perasaan duka mendalam. Ia bahkan sampai tak sadarkan diri di Kompleks Pemakaman Wakaf Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025). Sherly kini dikabarkan hilang tanpa kabar jelang sidang hak perwalian anak yang akan dilakukan ayah tirinya, Aji Darmaji. Ia sempat mendatangi rumah sang bibi sebelum hilang dengan gelagat mencurigakan. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Sebelum dikabarkan meninggalkan rumah tanpa kabar jelang sidang hak perwalian ayah sambungnya, Aji Darmaji, Sherly yang merupakan putri Mpok Alpa sempat mendatangi rumah sang bibi.

Hal itu diungkapkan kakak Mpok Alpa, Mpok Banong, saat dikonfirmasi terkait kabar menghilangnya Sherly.

Diungkapkan Mpok Banong, dua hari sebelumnya, Sherly sempat mendatangi rumahnya.

Namun, kedatangan Sherly hanya berlangsung sebentar.

Kala itu, Mpok Banong sudah menaruh curiga pada gelagat putri sulung mendiang adiknya tersebut.

"Kemarin dua hari yang lalu (ke sini), cuma sebentar," ungkapnya, dikutip dari YouTube insertlive, Minggu (14/12/2025).

Ia sendiri heran dengan kedatangan Sherly yang hanya sebentar itu.

"Enggak biasanya dia kemari tuh sebentar," tandasnya.

Terkait sikap janggal Sherly tersebut, Mpok Banong memilih diam.

Pasalnya, selama ini jika ditanya mengenai hal sensitif, Sherly akan menangis.

Baca juga: Putri Sulung Mpok Alpa Hilang Tiga Hari, Ayah Tiri Telusuri ke Teman-temannya 

"Ibu sudah mikir tadi, berarti dia enggak mau ditanya sama ibu. Takut dia, kayak gitu. Dia mah kalau ibu tanya cengeng," seloroh Mpok Banong lagi.

Disinggung perkiraan di mana Sherly berada, Mpok Alpa justru bertanya balik.

"Lah kok tanya (saya)" cetusnya.

Kabar hilangnya Sherly ini membuat Mpok Banong kembali meluapkan kekecewaan pada adik iparnya, Aji Darmaji.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Halaman 1/4
1234
Tags:
Sherly
Mpok Alpa
Mpok Banong
Aji Darmaji
hilang
