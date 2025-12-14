Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kontroversi Inara Rusli

Inara Rusli Terpuruk setelah Terseret Kasus Perselingkuhan, Ibunda Virgoun Beri Komentar Menohok

Inara Rusli terpuruk setelah terseret dalam kasus perselingkuhan dengan Insanul Fahmi, ibunda Virgoun, Eva Manurung memberikan komentar menohok.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Salma Fenty
Inara Rusli Terpuruk setelah Terseret Kasus Perselingkuhan, Ibunda Virgoun Beri Komentar Menohok
Tribunnews.com/Fauzi Nur Alamsyah
Inara Rusli ketika ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (28/11/2025). Ibunda Virgoun, Eva Manurung menanggapi kondisi Inara Rusli setelah terseret dalam kasus perselingkuhan. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Artis Inara Rusli disebut terpuruk setelah terseret dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan suami Wardatina Mawa, Insanul Fahmi.

Tekanan dan hantaman opini publik belakangan ini sangat berdampak pada mental Inara Rusli.

Inara Rusli resmi dilaporkan oleh Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya pada Sabtu (22/11/2025) terkait dugaan perzinaan dengan Insanul Fahmi

Kini terungkap bahwa status Inara dengan Insan sendiri telah menikah secara siri pada 7 Agustus 2025, tanpa sepengetahuan Wardatina Mawa.

Terkait kondisi pemilik nama lengkap Ina Idola Rusli itu yang tengah terpuruk, ibunda Virgoun, Eva Manurung memberikan komentar menohok.

Menurut Eva, mantan menantunya itu harus berani bertanggung atas apa yang telah dilakukannya.

"Kan saya udah bilang, kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab," kata Eva, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (14/12/2025).

"Enak banget berbuat terus tiba-tiba, kayak kata Virgoun 'anak kejedot gara-gara meja, mejanya yang disalahin' jangan begitu," tambahnya.

Disinggung soal perlukah Inara minta maaf ke Virgoun, Eva Manurung mengatakan hal itu bukan urusannya.

"Aku nggak tahu deh ya, biarlah itu menjadi urusan mereka," ungkapnya.

Baca juga: Denny Sumargo Sarankan Inara Rusli Minta Maaf ke Mawa usai Terlibat Dugaan Perselingkuhan

Sementara itu, wanita berusia 52 tahun ini pun mendukung langkah Virgoun untuk mengambil alih hak asuh anak-anaknya dari Inara Rusli.

"Oh, itu harus, karena terakhir pun saya juga sudah dipersulit lihat cucu saya," bebernya.

Ibunda Inara Rusli Murka Anaknya Terseret Dugaan Perselingkuhan

Polemik rumah tangga antara Inara Rusli, Insanul Fahmi, serta Wardatina Mawa, turut mengundang reaksi dari ibunda Inara, Mercy Lubis.

Hal ini diungkapkan oleh Marissya Icha, pemilik kantor hukum Persia & Co yang menaungi kasus mantan istri Virgoun tersebut.

Marissya Icha mengungkap jika ibu dari Inara Rusli itu marah setelah tahu anaknya terlibat hubungan terlarang dengan Insan.

Halaman 1/2
12
Tags:
Inara Rusli
Insanul Fahmi
Virgoun
selingkuh
nikah siri
Eva Manurung
Wardatina Mawa
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
