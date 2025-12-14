Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kelakar Kiesha Alvaro Ingin Cepat Menikah, Agar Badannya Jadi Gemuk

Kiesha Alvaro blak-blakan ingin menikah muda. Sambil bercanda, putra Pasha Ungu itu berharap menikah bisa membuat tubuhnya lebih gemuk

Penulis: Bayu I.P
Editor: Eko Sutriyanto
MENIKAH MUDA - Aktor Kiesha Alvaro blak-blakan mengungkapkan keinginannya untuk segera menikah di usia muda.  Sambil berkelakar, Kiesha mengatakan bahwa dirinya ingin menikah agar tubuhnya jadi gemuk 
Ringkasan Berita:
  • Aktor Kiesha Alvaro secara terbuka mengungkap keinginannya untuk menikah di usia muda, dengan alasan unik dan penuh candaan
  • Ia mengaku sering mendapat komentar soal tubuhnya yang dinilai terlalu kurus, meski berotot, dan terinspirasi dari sang ayah, Pasha Ungu, yang disebut mulai gemuk setelah menikah 
  • Meski kerap terbuka soal kisah asmara dan sempat digosipkan dekat dengan beberapa lawan main, Kiesha belakangan belum terlihat memiliki pacar baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Kiesha Alvaro blak-blakan mengungkapkan keinginannya untuk segera menikah di usia muda. 

Sambil berkelakar, Kiesha mengatakan bahwa dirinya ingin menikah agar tubuhnya jadi gemuk.

Putra sulung Pasha Ungu itu mengaku sering mendapat komentar soal postur tubuhnya yang disebut sangat kurus meski berotot.

“Pengen nikah nih malahan. Masalahnya gini, orang banyak komen, ‘Kiesha kurus banget’ gitu," ujar Kiesha Alvaro di kawasan Setiabudi, Kuningan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bukan tanpa sebab pemikiran itu datang, Kiesha melihat ayahnya mulai gemuk setelah menikah.

"Bapaknya saya gemuk habis nikah. Makanya saya nikah dulu biar bisa gemuk, mau coba nikah dulu,” kata Kiesha sambil tertawa.

Kiesha bahkan menyebut kemungkinan untuk menikah lebih cepat demi membuktikan perubahan tersebut.

“Mau coba nikah cepet kali ya, biar gemuk,” ungkapnya.

Kiesha sendiri memang selama ini selalu terbuka dengan kisah asmaranya dengan siapapun.

Namun belakangan ini, dirinya belum terlihat sudah memiliki pacar baru.

Kiesha hanya beberapa kali digosipkan dengan lawan mainnya, termasuk Aurora Ribero.

Sumber: Tribunnews.com
