Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: 9 Kontroversi Artis Bikin Geger, Penyakit Kronis Paula - Skandal Selingkuh Inara

Kaleidoskop 2025: Inilah sederet kontroversi artis paling bikin geger sepanjang tahun 2025. Dugaan penyakit kronis Paula hingga skandal Inara Rusli.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Kaleidoskop 2025: 9 Kontroversi Artis Bikin Geger, Penyakit Kronis Paula - Skandal Selingkuh Inara
Kolase Tribunnews/Jeprima/ Fauzi Alamsyah
KONTROVERSI ARTIS 2025 - Selebritas Paula Verhoeven tiba di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). (Foto kiri). Inara Rusli ketika ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (28/11/2025). (kanan). Inilah kaleidoskop kontroversi artis paling bikin geger sepanjang 2025. Penyakit kronis Paula hingga skandal selingkuh Inara Rusli. 

Ringkasan Berita:
  • Kaleidoskop 2025, sederet artis yang paling mencuri perhatian dengan kontroversinya.
  • Awal tahun dibuka dengan polemik perselingkuhan Paula Verhoeven hingga dugaan penyakit kronisnya yang diungkap Baim Wong.
  • Penghujung tahun, Inara Rusli terlibat skandal perselingkuhan dengan Insanul Fahmi.

 

TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2025 sederet kontroversi datang dari sejumlah artis Tanah Air.

Sejak akhir tahun 2024 silam, dunia selebritis sudah dihebohkan dengan kabar-kabar miring dari artis-artis besar.

Mulai dari perceraian, perselingkuhan, hingga perseteruan artis yang membuat mereka harus mendekam di balik jeruji besi.

Kontroversi makin liar di awal tahun 2025, tak sedikit yang menggegerkan masyarakat.

Di penghujung 2025 pun, kontroversi tak berhenti datang melibatkan publik figur yang selama ini dinilai bisa menjadi contoh baik, nyatanya menyimpan kisah kelam.

Rekomendasi Untuk Anda

Sejumlah pasangan yang dicap sebagai 'couple goals' justru mengumumkan perpisahannya.

Publik dibuat makin tak menyangka setelah fakta-fakta di balik perpisahan para artis itu ternyata jauh lebih menyakitkan.

Berikut sederet kontroversi artis paling mencuri perhatian sepanjang 2025.

1. Perselingkuhan dan Penyakit Kronis Paula Verhoeven Dibongkar Baim Wong

Semenjak Baim Wong mengajukan gugatan cerai pada Paula Verhoeven, 7 Oktober 2024 silam, hubungan keduanya kian memburuk.

Perseteruan di antara mantan pasutri itu makin menjadi setelah proses perceraian memasuki persidangan.

Baca juga: Paula Verhoeven Permasalahkan soal Anak Usai Cerai, Kuasa Hukum Baim Wong: Perkara Ini Sudah Selesai

Baim Wong terang-terangan menuding Paula berselingkuh dengan teman dekatnya, Niko Surya.

Berbekal rekaman CCTV rumahnya, Baim saat itu menuduh Paula melakukan zina di belakangnya.

Tak hanya itu, perpisahan keduanya makin keruh setelah Paula dan Baim terlibat rebutan hak asuh anak.

Baim bersikukuh mendapatkan hak asuh anak dengan mengunggah sejumlah bukti histerisnya sang putra kala bertemu ibunya.

Di sisi lain, Paula merasa dijauhkan dari anak-anaknya oleh Baim.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Halaman 1/4
1234
Tags:
Kaleidoskop 2025
Paula Verhoeven
Inara Rusli
Nikita Mirzani
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas