Kaleidoskop 2025: 9 Kontroversi Artis Bikin Geger, Penyakit Kronis Paula - Skandal Selingkuh Inara

Ringkasan Berita: Kaleidoskop 2025, sederet artis yang paling mencuri perhatian dengan kontroversinya.

Awal tahun dibuka dengan polemik perselingkuhan Paula Verhoeven hingga dugaan penyakit kronisnya yang diungkap Baim Wong.

Penghujung tahun, Inara Rusli terlibat skandal perselingkuhan dengan Insanul Fahmi.

TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2025 sederet kontroversi datang dari sejumlah artis Tanah Air.

Sejak akhir tahun 2024 silam, dunia selebritis sudah dihebohkan dengan kabar-kabar miring dari artis-artis besar.

Mulai dari perceraian, perselingkuhan, hingga perseteruan artis yang membuat mereka harus mendekam di balik jeruji besi.

Kontroversi makin liar di awal tahun 2025, tak sedikit yang menggegerkan masyarakat.

Di penghujung 2025 pun, kontroversi tak berhenti datang melibatkan publik figur yang selama ini dinilai bisa menjadi contoh baik, nyatanya menyimpan kisah kelam.

Sejumlah pasangan yang dicap sebagai 'couple goals' justru mengumumkan perpisahannya.

Publik dibuat makin tak menyangka setelah fakta-fakta di balik perpisahan para artis itu ternyata jauh lebih menyakitkan.

Berikut sederet kontroversi artis paling mencuri perhatian sepanjang 2025.

1. Perselingkuhan dan Penyakit Kronis Paula Verhoeven Dibongkar Baim Wong

Semenjak Baim Wong mengajukan gugatan cerai pada Paula Verhoeven, 7 Oktober 2024 silam, hubungan keduanya kian memburuk.

Perseteruan di antara mantan pasutri itu makin menjadi setelah proses perceraian memasuki persidangan.

Baim Wong terang-terangan menuding Paula berselingkuh dengan teman dekatnya, Niko Surya.

Berbekal rekaman CCTV rumahnya, Baim saat itu menuduh Paula melakukan zina di belakangnya.

Tak hanya itu, perpisahan keduanya makin keruh setelah Paula dan Baim terlibat rebutan hak asuh anak.

Baim bersikukuh mendapatkan hak asuh anak dengan mengunggah sejumlah bukti histerisnya sang putra kala bertemu ibunya.

Di sisi lain, Paula merasa dijauhkan dari anak-anaknya oleh Baim.