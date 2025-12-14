Sinopsis Film Ahlan Singapore, Dibintangi Rebecca Klopper-Kiesha Alvaro, Tayang 5 Februari 2026

TRIBUNNEWS.COM - Film Ahlan Singapore yang dibintangi oleh Rebecca Klopper hingga Kiesha Alvaro, tayang perdana pada 5 Februari 2026 di bioskop.

Rebecca Klopper dikenal lewat sinetron Mermaid in Love sebagai Sasha.

Namun ia juga sukses di film seperti Senior, Habibie & Ainun 3, Anak Garuda, dan film romansa remaja lainnya seperti Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi .

Sedangkan lawan mainnya, Kiesha Alvaro dikenal lewat aktingnya di berbagai film dan sinetron, terutama film Komang (2025) yang sangat sukses dan membuatnya semakin dikenal luas sebagai aktor.

Diproduksi MD Pictures, "Ahlan Singapore" mengusung genre drama romantis.

Film Ahlan Singapore merupakan garapan sutradara Indra Gunawan.

Posisi produser diisi oleh Manoj Punjabi.

Naskah film juga ditulis oleh Ali Ghifari.

Film Ahlan Singapore dapat disaksikan di bioskop pada 5 Februari 2026.

Sinopsis Ahlan Singapore

Dikutip dari laman resmi XXI, film ini mengisahkan tentang kisah cinta segitiga mahasiswi Indonesia di Singapura.

Aisyah, mahasiswi Indonesia di Singapura yang penuh impian namun menutup pintu hatinya karena luka masa kecil.

Ia tanpa sengaja dipertemukan takdir dengan Liam, seorang senior yang hangat, misterius, dan menyimpan duka yang tak terucapkan.

Pertemuan mereka di Negeri Singa perlahan menumbuhkan harapan, seolah dua jiwa yang saling mengenali dalam sunyi akhirnya menemukan jalannya.

Namun ketika cinta mulai merangkai kemungkinan, sahabat kecil Aisyah, laki-laki yang selama ini mencintainya dalam diam itu datang menyusul ke Singapura menggoyahkan keseimbangan yang baru tercipta.

Ketiganya pun terjerat dalam cinta segitiga yang tak lazim.