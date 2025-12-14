Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Berencana Tambah Momongan Tahun Depan, Ingin Anak Laki-laki

Jessica Mila dan Yakup Hasibuan berencana menambah momongan di tahun 2026, ingin anak keduanya berjenis kelamin laki-laki.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nurkhasanah
Editor: Salma Fenty
zoom-in Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Berencana Tambah Momongan Tahun Depan, Ingin Anak Laki-laki
Tribunnews/Herudin
JESSICA MILA - Aktris Jessica Mila berpose untuk difoto usai peluncuran trailer film Imperfect - Karier, Cinta, dan Timbangan, di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Jessica Mila dan Yakup Hasibuan berencana menambah momongan di tahun 2026, ingin anak keduanya berjenis kelamin laki-laki. 

Ringkasan Berita:
  • Jessica Mila dan Yakup Hasibuan berencana menambah momongan di tahun 2026. 
  • Jessica Mila secara spesifik mengatakan menginginkan anak keduanya berjenis kelamin laki-laki. 
  • Yakup Hasibuan juga menyebut putri pertamanya sudah menginginkan seorang adik. 

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Jessica Mila dan sang suami, Yakup Hasibuan berencana menambah momongan di tahun 2026. 

Jessica Mila pun secara spesifik mengatakan dirinya menginginkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki. 

Hal itu lantaran Jessica Mila dan Yakup Hasibuan telah dikaruniai seorang anak pertama perempuan yang bernama Kyarra Arunika Hasibuan

Selain ingin segera memiliki momongan, aktris 33 tahun itu juga berharap menjadi pribadi yang lebih baik di tahun depan.

"Kalau aku karena aku sekarang masih fokus banget sama keluarga sama anak, jadi resolusinya enggak jauh-jauh dari itu."

"Semoga bisa dapat anak kedua di tahun depan. Semoga dapat anak laki-laki karena yang pertama udah perempuan."

Rekomendasi Untuk Anda

"Semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik," ungkap Jessica Mila dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (14/12/2025). 

Diungkap oleh Yakup Hasibuan, putri pertamanya juga sudah menginginkan seorang adik. 

"Dia pengen punya adik," kata pria yang berprofesi sebagai pengacara itu. 

Jessica Mila pun membeberkan bahwa Kyarra kerap mengelus perutnya dan menduga sang ibu sedang mengandung bayi lagi.

Putri Jessica Mila dan Yakup itu berharap memiliki seorang adik laki-laki.

Baca juga: Singset usai Melahirkan, Begini Cara Jessica Mila Pertahankan Bentuk Tubuh Ideal

"Iya. Dia suka kayak pegang-pegang perut aku, terus dia bilang "Di perut mama ada dedek boy?"."

"Padahal kita enggak pernah bilang. Jadi, semoga itu menjadi doa juga ya," beber Jessica Mila

Meski secara khusus menginginkan anak kedua laki-laki, Jessica Mila dan Yakup Hasibuan belum menentukan program kehamilan yang akan mereka jalani. 

Yakup Hasibuan mengatakan dirinya dan sang istri masih mempertimbangkan banyak hal. 

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Halaman 1/2
12
Tags:
Jessica Mila
Yakup Hasibuan
Kyarra Arunika Hasibuan
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas