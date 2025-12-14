Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Berencana Tambah Momongan Tahun Depan, Ingin Anak Laki-laki

Ringkasan Berita: Jessica Mila dan Yakup Hasibuan berencana menambah momongan di tahun 2026.

Jessica Mila secara spesifik mengatakan menginginkan anak keduanya berjenis kelamin laki-laki.

Yakup Hasibuan juga menyebut putri pertamanya sudah menginginkan seorang adik.

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Jessica Mila dan sang suami, Yakup Hasibuan berencana menambah momongan di tahun 2026.

Jessica Mila pun secara spesifik mengatakan dirinya menginginkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki.

Hal itu lantaran Jessica Mila dan Yakup Hasibuan telah dikaruniai seorang anak pertama perempuan yang bernama Kyarra Arunika Hasibuan.

Selain ingin segera memiliki momongan, aktris 33 tahun itu juga berharap menjadi pribadi yang lebih baik di tahun depan.

"Kalau aku karena aku sekarang masih fokus banget sama keluarga sama anak, jadi resolusinya enggak jauh-jauh dari itu."

"Semoga bisa dapat anak kedua di tahun depan. Semoga dapat anak laki-laki karena yang pertama udah perempuan."

"Semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik," ungkap Jessica Mila dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (14/12/2025).

Diungkap oleh Yakup Hasibuan, putri pertamanya juga sudah menginginkan seorang adik.

"Dia pengen punya adik," kata pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.

Jessica Mila pun membeberkan bahwa Kyarra kerap mengelus perutnya dan menduga sang ibu sedang mengandung bayi lagi.

Putri Jessica Mila dan Yakup itu berharap memiliki seorang adik laki-laki.

"Iya. Dia suka kayak pegang-pegang perut aku, terus dia bilang "Di perut mama ada dedek boy?"."

"Padahal kita enggak pernah bilang. Jadi, semoga itu menjadi doa juga ya," beber Jessica Mila.

Meski secara khusus menginginkan anak kedua laki-laki, Jessica Mila dan Yakup Hasibuan belum menentukan program kehamilan yang akan mereka jalani.

Yakup Hasibuan mengatakan dirinya dan sang istri masih mempertimbangkan banyak hal.