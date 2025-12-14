Pemindahan Ammar Zoni dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta Hanya Bersifat Sementara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba, Ammar Zoni telah dipindahkan sementara dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta.

Ammar telah dipindahkan ke Lapas Narkotika Jakarta bersama empat terdakwa lainnya pada Sabtu 13 Desember 2025 kemarin.

"Telah dilakukan pemindahan 5 warga binaan atas nama Ammar Zoni dkk dari lapas Super Maksimum Karanganyar Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta," kata Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti dalam keterangannya dikutip, Minggu (14/12/2025).

Kata Rika, pemindahan Ammar dkk itu dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat disertai pengawalan ketat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat serta didampingi petugas dari Lapas Karanganyar Nusakambangan.

"Ammar Zoni dkk tiba di Lapas Narkotika Jakarta sekitar pukul 18.00 WIB, dilakukan penerimaan, pemeriksaan kesehatan, selanjutnya ditempatkan di kamar patsus (penempatan khusus)," jelasnya.

Rika menekankan, bahwa pemindahan Ammar Zoni dari Lapas Nusakambangan ini hanya bersifat sementara.

Ammar kata Rika akan kembali ke Lapas super maksimum itu setelah selesai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus narkoba yang menjeratnya.

"Pemindahan dilaksanakan sementara, setelah persidangan Ammar Zoni dkk akan dikembalikan lagi ke Lapas Karanganyar Nusakambangan seperti yang disampaikan dalam surat Direktur Jenderal Permasyarakatan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan pihaknya sudah bisa membawa Terdakwa Ammar Zoni dkk ke persidangan PN Jakarta Pusat.

Diketahui Ammar Zoni dan 5 terdakwa lainnya tengah menjalani persidangan pada kasus dugaan penjualan narkoba di Rutan Salemba.

Sebelumnya sidang digelar secara online karena Ammar Zoni dkk berada di Lapas Nusakambangan.

Setelah beberapa kali sidang, dan terjadi perdebatan antara penuntut umum dan kuasa hukum.

Penuntut umum hari ini menginformasikan pihaknya telah diperbolehkan untuk menghadirkan para terdakwa ke persidangan.