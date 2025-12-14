Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Bintangi Film 'Sengkolo: Petaka Satu Suro', Aulia Sarah Belajar Tentang Kehilangan

Selain Aulia Sarah, film ini juga dibintang oleh Agla Artalidia, Dimas Aditya, Cindy Nirmala, hingga Sharon Jovian.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu I.P
Editor: Willem Jonata
zoom-in Bintangi Film 'Sengkolo: Petaka Satu Suro', Aulia Sarah Belajar Tentang Kehilangan
Instagram @owliasarah
Nama Aulia Sarah jadi sorotan usai perankan Badarawuhi dalam film KKN di Desa Penari. 

Ringkasan Berita:
  • Aulia Sarah bintangi film horor Sengkolo: Petaka Satu Suro
  • Bukan hanya belajar akting, Aulia belajar tentag kehilangan dan pengorbanan
  • Film tersebut tayang di bioskop pada 22 Januari 2026

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aulia Sarah kembali membintangi sebuah film horor, kali ini ia muncul di 'Sengkolo: Petaka Satu Suro'.

Bagi Aulia, film horor terbarunya itu bukan hanya membawanya harus berakting dalam sebuah cerita horor.

Ia belajar soal kehilangan dan pengorban saat memerankan tokoh Rahayu di film tersebut.

Baca juga: Suka Makan, Aulia Sarah Akui Tidak Takut Tubuhnya Gemuk

"Kita harus sadar memang kalau kita akan berkorban all out buat hal yang kita cintai. Tapi jangan karena kehilangan kita juga sampai kehilangan arah," ucap Aulia Sarah di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Takdir memang tidak bisa kita hindari tapi kita harusnya bisa menahan diri untuk tidak terlalu dalam menyikapi kehilangan," katanya

Rekomendasi Untuk Anda

Mengangkat cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat, film direncanakan tayang di bioskop pada 22 Januari 2026.

Selain Aulia Sarah, film ini juga dibintang oleh Agla Artalidia, Dimas Aditya, Cindy Nirmala, Sharon Jovian, Diaz Ardiawan, Ence Bagus, dan Annisa Hertami.

Filn Sengkolo: Petaka Satu Suro membawa kisah kehidupan Rahayu, dia adalah seorang bidan yang hidup sederhana bersama suami dan anaknya, sembari menanti kelahiran buah hati mereka yang kedua.

Namun, ketenangan tersebut sekejap sirna ketika kejadian-kejadian mengerikan menimpa para ibu hamil di desa tersebut.

Tragedi besar kemudian menghantam keluarga Rahayu, membawanya ke dalam duka yang mendalam. 

Situasi semakin mencekam ketika adiknya, Ratih, pulang ke desa dan disambut dengan rangkaian peristiwa aneh yang terus meningkat intensitasnya.

Menjelang malam 1 Suro, ketegangan mencapai puncaknya. Rahayu harus menghadapi ancaman supranatural yang mengintai keluarganya.

(Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)

 


 

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Film Sengkolo
Aulia Sarah
film horor
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Celine Evangelista Belajar Nyinden 6 Bulan untuk Menjiwai Peran Sinden di Film Horor Budaya

Celine Evangelista Belajar Nyinden 6 Bulan untuk Menjiwai Peran Sinden di Film Horor Budaya

Film 'Sosok Ketiga Lintrik' Tayang di 349 Bioskop pada Hari Pertama

Film 'Sosok Ketiga Lintrik' Tayang di 349 Bioskop pada Hari Pertama

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas