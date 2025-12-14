Bintangi Film 'Sengkolo: Petaka Satu Suro', Aulia Sarah Belajar Tentang Kehilangan

Ringkasan Berita: Aulia Sarah bintangi film horor Sengkolo: Petaka Satu Suro

Bukan hanya belajar akting, Aulia belajar tentag kehilangan dan pengorbanan

Film tersebut tayang di bioskop pada 22 Januari 2026

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aulia Sarah kembali membintangi sebuah film horor, kali ini ia muncul di 'Sengkolo: Petaka Satu Suro'.

Bagi Aulia, film horor terbarunya itu bukan hanya membawanya harus berakting dalam sebuah cerita horor.

Ia belajar soal kehilangan dan pengorban saat memerankan tokoh Rahayu di film tersebut.

"Kita harus sadar memang kalau kita akan berkorban all out buat hal yang kita cintai. Tapi jangan karena kehilangan kita juga sampai kehilangan arah," ucap Aulia Sarah di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Takdir memang tidak bisa kita hindari tapi kita harusnya bisa menahan diri untuk tidak terlalu dalam menyikapi kehilangan," katanya

Mengangkat cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat, film direncanakan tayang di bioskop pada 22 Januari 2026.

Selain Aulia Sarah, film ini juga dibintang oleh Agla Artalidia, Dimas Aditya, Cindy Nirmala, Sharon Jovian, Diaz Ardiawan, Ence Bagus, dan Annisa Hertami.

Filn Sengkolo: Petaka Satu Suro membawa kisah kehidupan Rahayu, dia adalah seorang bidan yang hidup sederhana bersama suami dan anaknya, sembari menanti kelahiran buah hati mereka yang kedua.

Namun, ketenangan tersebut sekejap sirna ketika kejadian-kejadian mengerikan menimpa para ibu hamil di desa tersebut.

Tragedi besar kemudian menghantam keluarga Rahayu, membawanya ke dalam duka yang mendalam.

Situasi semakin mencekam ketika adiknya, Ratih, pulang ke desa dan disambut dengan rangkaian peristiwa aneh yang terus meningkat intensitasnya.

Menjelang malam 1 Suro, ketegangan mencapai puncaknya. Rahayu harus menghadapi ancaman supranatural yang mengintai keluarganya.

