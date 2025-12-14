Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kasus Nikita Mirzani Vs Reza Gladys

Hukuman Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nikita Mirzani Sebut Hakim Tak Paham

Persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara. Ia keberatan dan ajukan banding.

Penulis: M A.M.J
Editor: Willem Jonata
Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah
VONIS NIKITA MIRZANI - Nikita Mirzani usai menjalani sidang putusan kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). Nikita Mirzani divonis empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena terbukti bersalah atas kasus pemerasan terhadap Reza Gladys. 

Ringkasan Berita:
  • Nikita Mirzani Ajukan banding berkait vonis kasus pemerasan dan TPPU yang dilaporkan Reza Gladys 
  • Alih-alih meringankan, putusan hakim PT Jakarta memperberat hukuman Nikita Mirzani jadi 6 tahun penjara, yang sebelumnya 4 tahun penjara
  • Pemberatan hukuman terjadi setelah Pengadilan Tinggi menilai unsur-unsur TPPU telah terpenuhi

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Nikita Mirzani kecewa vonis kliennya menjadi diperberat dan akan mengajukan kasasi.

Sebagaimana diketahui, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman aktris Nikita Mirzani dalam perkara dugaan pemerasan melalui media elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim menaikkan vonis penjara Nikita dari semula 4 tahun menjadi 6 tahun, sekaligus menyatakan dakwaan TPPU terbukti. 

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara dan Andi Syarifudin menilai keputusan itu keliru karena bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya menyatakan Nikita tidak bersalah atas dakwaan TPPU.

Pemberatan hukuman terjadi setelah Pengadilan Tinggi menilai unsur-unsur TPPU telah terpenuhi dan membatalkan amar putusan tingkat pertama yang membebaskan Nikita dari dakwaan tersebut.

"Justru kami menganggap bahwa putusan itu adalah putusan yang tentu tidak berkenaan dengan fakta atau hukum yang sebenarnya," kata Usman Lawara saat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12/2025).

Kekecewaan tersebut juga diarahkan pada penilaian hakim yang menganggap uang tutup mulut sebagai bagian dari praktik pencucian uang. 

Menurut kuasa hukum, konstruksi tersebut tidak sejalan dengan fakta persidangan yang menunjukkan adanya permintaan bantuan dari pihak pelapor, Reza Gladys, terkait produknya, bukan tindakan pemerasan maupun upaya penyamaran uang.

"Disimpulkan bahwa Nikita itu adalah memerintahkan atau menyuruh Oky memburamkan tanggal. Nah, ini adalah kekeliruan yang sangat menyesatkan. Fakta persidangan, Nikita mendapat nota pembelian Glowing Booster Cell itu dari saksi Yosi," jelas Usman Lawara.

Kuasa hukum menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi berawal dari permintaan bantuan Reza Gladys kepada Nikita Mirzani melalui perantara, dengan tujuan menghentikan ulasan negatif terhadap produk skincare miliknya. 

Menurut mereka, dana yang diberikan sama sekali tidak mengandung unsur pencucian uang sebagaimana yang dituduhkan.

"Kalau uang itu misalnya begini uangnya langsung dari si pemberi duit langsung ke perusahaan itu. Apanya yang disembunyikan coba?" ujar Usman.

Sementara itu, Andi Syarifudin mempertanyakan pemahaman majelis hakim banding terhadap prinsip hukum mendasar. 

Ia bahkan menilai putusan tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Nikita Mirzani
Reza Gladys
TPPU
